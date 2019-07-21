Долгострой на улице Кедровой сдали спустя шесть лет

Дольщики наконец-то получили ключи от квартир на улице Кедровой, 34. Свои квартиры в течение шести лет ждали более 150 семей. Об этом пишет обладминистрация региона.

Первоначально застройщиком на улице Кедровая, 34 выступал ООО «СМУ-9», но в 2014 году компания свои полномочия передала «Вектору». В декабре 2017 года ООО «Вектор» был признан банкротом, так и не выполнив свои обязательства перед покупателями.

На тот момент, готовность дома оценивалась в 90%.





В 2018 году дольщики долгостроя на Кедровой, 34 создали жилищно-строительный кооператив. Власти региона привлекли к достройке завод крупнопанельного домостроения ТДСК.





По данным обладминистрации, в 2019 году в новые квартиры въедут почти 500 томских обманутых дольщиков. До конца 2019 планируется также сдать в эксплуатацию дома по переулку Нижнему, 47 блок Д, по улице Большой Подгорной, 46, и первую очередь дома по улице Нефтяной, 15, куда заедут дольщики проблемных многоквартирников с Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5.





На сайте администрации говорится, что в 2019 году в областном бюджете заложено 137 млн рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. Власти обещают решить проблему обманутых дольщиков до конца 2021 года.

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Добавим, сегодня в Томске только 14 долгостроев включены в официальный реестр. Это дома на Кошурникова, 1а, Нефтяной, 3, 1, Мокрушина, 9, в переулке Нижнем, 49 и 47 (блок Д), на Большой Подгорной, 46, Ачинской, 18а, Петропавловской, 5, Киевской, 92, Косарева, 6, Карташова, 13, Красноармейской, 7, Профсоюзной, 7.





Больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы.





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