Добывающие, металлургические и генерирующие компании соберутся в Новосибирске
Наряду с демонстрацией технических новинок и инновационных разработок, участники выставки-форума «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» со всей России обсудят реализацию приоритетных нацпроектов.
25-27 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» (ММГ ’19). Мероприятие призвано продвигать новые перспективные технологии и решения со значительным экономическим эффектом, которые минимизирует негативное влияние человека на окружающую среду.
ММГ ’19 пройдет при поддержке правительства России, аппарата полномочного представителя президента России в СФО, правительства Новосибирской области. «Выставка-форум – крупнейшее интеграционное отраслевое событие. Мероприятие уже зарекомендовало себя, как эффективная бизнес-площадка для принятия комплексных решений, демонстрации современных технологий и расширения взаимовыгодного сотрудничества компаний», – отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.
Выставка-форум соберет на одной площадке собственников, топ-менеджеров и специалистов российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных чиновников, авторитетных экспертов. Среди экспонентов — «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», «СибТракСкан», НЗХК, «Завод Труд», «Энерголайн», «СпецПромЛит», «Холдинг Кабельный Альянс», НПО «Аконит», НЗКО, «ПромТехЦентр». Посетители ММГ ’19 – директора и владельцы, менеджеры по производству, закупкам и безопасности, главные инженеры, геологи, аналитики добывающей промышленности и энергетики.
Участников ММГ`2019 ожидают: экспозиция, демонстрация техники, конференции, мастер-классы, воркшопы, круглые столы с участием представителей федеральных властей, первых лиц компаний-лидеров, международных инвесторов. Центральной темой деловой программы форума станет реализация приоритетных национальных проектов «Экология» и «Цифровая экономика». Большое внимание организаторы мероприятия намерены уделить вопросам модернизации производства, внедрению экологически чистых технологий. Планируется всесторонне обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционных и альтернативных источников энергии.
Ожидается, что на выставке-форуме будут приняты решения и подписаны контракты, которые определят новый этап развития горнодобывающей промышленности, металлургии и генерации в рамках стратегии «Индустрия 4.0».
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