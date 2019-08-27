Добывающие, металлургические и генерирующие компании соберутся в Новосибирске

Наряду с демонстрацией технических новинок и инновационных разработок, участники выставки-форума «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» со всей России обсудят реализацию приоритетных нацпроектов.

25-27 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» (ММГ ’19). Мероприятие призвано продвигать новые перспективные технологии и решения со значительным экономическим эффектом, которые минимизирует негативное влияние человека на окружающую среду.





ММГ ’19 пройдет при поддержке правительства России, аппарата полномочного представителя президента России в СФО, правительства Новосибирской области. «Выставка-форум – крупнейшее интеграционное отраслевое событие. Мероприятие уже зарекомендовало себя, как эффективная бизнес-площадка для принятия комплексных решений, демонстрации современных технологий и расширения взаимовыгодного сотрудничества компаний», – отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.