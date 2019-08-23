Добраться на «Праздник топора» можно автобусами от Лагерного и АРЗа

В Томске организуют дополнительные автобусные туры для посетителей и гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» в селе Зоркальцево.





В пятницу, 23 августа, от Лагерного сада автобусы будут ездить в «Околицу» с 11 часов, в субботу и воскресенье (24, 25 августа) — с 9 часов утра. От остановки «АРЗ» 23 августа автобусы будут курсировать с 13.30 часов, в субботу и воскресенье — с 9 часов.





«Во время проведения фестиваля в окрестностях села Зоркальцево будет изменена схема движения транспорта. Для автолюбителей предусмотрены две парковки — со стороны Шегарского тракта и у подъезда к селу со стороны транспортного кольца», — добавляют в областной администрации.





Отметим, «Праздник топора» пройдет в селе Зоркальцево с 20 по 25 августа. В 2019 году в нем примут участие около 226 мастеров из 30 стран мира и 37 регионов России. Среди них скульпторы по дереву, резчики по бересте, кузнецы, керамисты.





Техническое открытие фестиваля прошло 20 августа. После него мастера приступили к созданию конкурсных работ. Срок, в который скульптуры должны быть готовы — 25 августа. Как работают мастера и что они рассказывают о своих работах — в нашем материале.





Развлекательные площадки для гостей «Праздника топора» начинают работать в пятницу, 23 августа. На центральной площадке парка сегодня откроется фестиваль гармонистов и пройдет конкурс по скоростной резке «Бешеная пила». В 19.30 концерт даст музыкант Ярослав Сумишевский. С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте праздника.