Дни осознанного потребления пройдут в Томске

Заплатить 3000 рублей за электробритву или взять одноразовые станки? Встать в 6 утра на пробежку или остаться в кровати, решив, что сон полезнее для здоровья? Ответить продавцу в магазине: «Да, пакет нужен» или носить с собой сумку? Взять кофе в стаканчике или удивить бариста личной кружкой? И стоит ли париться, когда вопрос касается выбора брендовых вещей? ⠀ На фестивале «Синтез» Сибирский центр дизайна предлагает поговорить об осознанном потреблении и как совершать осмысленный выбор.

На «Синтезе» будет организован первый гаражный маркет с участием локальных секонд-хендов и селекцией стильных вещей. Можно будет продать или купить одежду по приятным ценам, а еще пожертвовать вещи на благотворительность. ⠀





Также на фестивале состоится презентация коллекции одежды с изображением самых известных мест Томской области, в частности, Васюганских болот.

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«Мы отсылаемся к самой теме болот — используя координаты, топографическую съемку, непосредственную функцию болот — фотоСИНТЕЗ. Линейка продукции — футболки, толстовки с капюшоном и шопперы, на которых будет изображен этот принт, отсылающий нас к великому достоянию нашей области — Васюганским болотам», – рассказал ТВ2 заведующий Fashion Lab Сибирского центра дизайна Максим Костенко.



Дата → 8-9 ноября

Место → пр. Ленина, 85а (Make Love Pizza), 1 этаж





Познакомиться со всей программой двухдневного фестиваля «Синтез» можно здесь.