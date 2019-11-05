Дмитрий Песков прокомментировал приговор томскому свидетелю Иеговы
Томского свидетеля Иеговы Сергея Климова приговорили к шести годам за организацию экстремистского сообщества. В конце 2018 года президент страны Владимир Путин назвал преследование свидетелей Иеговы чушью. Вот как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшний приговор:
Пока это соответствует действующему законодательству, — передает слова Пескова «Медуза». — Каких-либо корректировок в законодательство на этот счет не вносилось. На основании действующего закона было принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем. Каких-то новых элементов в подходе к действующему законодательству в настоящий момент нет.
«Медуза» уточняет, что в феврале 2019 года Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ провести работу, направленную на обобщение судебной практики по рассмотрению судами дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В июне Верховный суд отмечал, что практика по делам об административных правонарушениях была изучена за период с 2016 по 2018 год.
«Медуза», обращаясь к Пескову: Мы с вами уже беседовали по этому поводу в феврале, и тогда вы сказали, что вопрос прорабатывается по мотивам прошлогоднего заседания СПЧ — даны поручения. И вот летом Верховный суд отчитался, что он выполнил поручение президента и обобщил практику по административным делам о свободе вероисповедания. Проблема в том, что в отчете Верховного суда, который был опубликован, преследование «свидетелей Иеговы» вообще не упоминается. В связи с этим вопрос: какие выводы сделали в Кремле из той практики, которую обобщили в Верховном суде по поручению президента?
Песков: Я вам, собственно, сказал, что каких-либо новых элементов в законодательстве насчет вот этих сект не было и в настоящий момент нет. Поэтому, именно опираясь на этот закон, было принято такое судебное решение. Сейчас нет новых элементов, поэтому я ничего не могу сказать.
«Медуза»: То есть можно сказать, что тема, которую поднял президент в прошлом году по поводу преследования «свидетелей Иеговы», с точки зрения поручений и каких-то действий Кремля закрыта?
Песков: Нет, пока она не получила никакого развития. Существуют разные точки зрения на этот счет.
«Медуза»: Но может получить в будущем?
Песков: Ничего нельзя исключать, безусловно.
Bloomberg: Почему тогда президент назвал полной чушью преследование «свидетелей Иеговы»? Он был не в курсе этой секты и законодательных моментов?
Песков: Я сказал все по этому вопросу, что хотел сказать. Мне сейчас нечего добавить.
Томича Сергея Климова обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.
Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
По данным «Мемориала», не менее 206 верующих свидетелей Иеговы преследуют в уголовном порядке по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности», до 10 лет лишения свободы) после того, как их региональные организации и Управленческий центр свидетелей Иеговы в России были запрещены и признаны экстремистскими. В настоящее время не менее 33 свидетелей Иеговы находятся под стражей и не менее 28 — под домашним арестом. Помимо этого «Мемориал» сообщает о 145 свидетелях Иеговы, в отношении которых были избраны иные меры пресечения или которые отбывают наказание, не связанное с лишением свободы.
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