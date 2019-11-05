Дмитрий Песков прокомментировал приговор томскому свидетелю Иеговы

Томского свидетеля Иеговы Сергея Климова приговорили к шести годам за организацию экстремистского сообщества. В конце 2018 года президент страны Владимир Путин назвал преследование свидетелей Иеговы чушью. Вот как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшний приговор:

Пока это соответствует действующему законодательству, — передает слова Пескова «Медуза». — Каких-либо корректировок в законодательство на этот счет не вносилось. На основании действующего закона было принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем. Каких-то новых элементов в подходе к действующему законодательству в настоящий момент нет.

«Медуза» уточняет, что в феврале 2019 года Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ провести работу, направленную на обобщение судебной практики по рассмотрению судами дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. В июне Верховный суд отмечал, что практика по делам об административных правонарушениях была изучена за период с 2016 по 2018 год.





«Медуза», обращаясь к Пескову: Мы с вами уже беседовали по этому поводу в феврале, и тогда вы сказали, что вопрос прорабатывается по мотивам прошлогоднего заседания СПЧ — даны поручения. И вот летом Верховный суд отчитался, что он выполнил поручение президента и обобщил практику по административным делам о свободе вероисповедания. Проблема в том, что в отчете Верховного суда, который был опубликован, преследование «свидетелей Иеговы» вообще не упоминается. В связи с этим вопрос: какие выводы сделали в Кремле из той практики, которую обобщили в Верховном суде по поручению президента?





Песков: Я вам, собственно, сказал, что каких-либо новых элементов в законодательстве насчет вот этих сект не было и в настоящий момент нет. Поэтому, именно опираясь на этот закон, было принято такое судебное решение. Сейчас нет новых элементов, поэтому я ничего не могу сказать.





«Медуза»: То есть можно сказать, что тема, которую поднял президент в прошлом году по поводу преследования «свидетелей Иеговы», с точки зрения поручений и каких-то действий Кремля закрыта?





Песков: Нет, пока она не получила никакого развития. Существуют разные точки зрения на этот счет.





«Медуза»: Но может получить в будущем?





Песков: Ничего нельзя исключать, безусловно.





Bloomberg: Почему тогда президент назвал полной чушью преследование «свидетелей Иеговы»? Он был не в курсе этой секты и законодательных моментов?





Песков: Я сказал все по этому вопросу, что хотел сказать. Мне сейчас нечего добавить.