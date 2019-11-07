Добрые новости
07 ноября,
2019
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Новости

Дмитрий Медведев уволил куратора «мусорной реформы»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Замглавы Минприроды Владимира Логинова освободили от должности. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Владимир Логинов
Владимир Логинов
Фото: www.mnr.gov.ru

В документе сказано, что Владимира Логинова уволили по его просьбе. Как пишет ТАСС, Логинов был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии 30 ноября 2018 года. В его обязанности входили контроль и координация работы департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.


В качестве замглавы Минприроды Логинов курировал, в частности, проведение реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. В рамках реформы ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов Российской Федерации по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.


С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. Власти отмечали, что в полном объеме мусорная реформа заработала только на территории Северска. В марте Сергей Жвачкин раскритиковал власти районов и муниципалитетов региона за качество выполнения «мусорной» реформы на местах. Он признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора


В июле после старта мусорной реформы в Томске был уволен начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Роман Мазур.

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