Дмитрий Медведев уволил куратора «мусорной реформы»

В документе сказано, что Владимира Логинова уволили по его просьбе. Как пишет ТАСС, Логинов был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии 30 ноября 2018 года. В его обязанности входили контроль и координация работы департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.





В качестве замглавы Минприроды Логинов курировал, в частности, проведение реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в России 1 января 2019 года. В рамках реформы ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов Российской Федерации по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.





С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. Власти отмечали, что в полном объеме мусорная реформа заработала только на территории Северска. В марте Сергей Жвачкин раскритиковал власти районов и муниципалитетов региона за качество выполнения «мусорной» реформы на местах. Он признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора.



В июле после старта мусорной реформы в Томске был уволен начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Роман Мазур.