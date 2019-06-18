Дмитрий Медведев потребовал проверить рост цен на бензин в Сибири

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить подорожание бензина в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее стоимость топлива увеличилась в ряде регионов Сибири, несмотря на заверения Козака о том, что резких цен на топливо не будет.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках «Газпром нефти», некоторых других, — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС). — Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости».





Глава правительства поручил своему заму по ТЭК Козаку проанализировать ситуацию. Официальный представитель вице-премьера Илья Джус уже заявил, что Минэнерго и ФАС проверят информацию о подорожании топлива «на независимых АЗС».





«Возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, однако они могут носить лишь единичный характер. В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок», — заявил Джус.





По его словам, рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС.





Ранее сообщалось, что с января по июнь 2018 года цены на бензин в Томской области выросли на 10,9 %. Из-за столь быстрого роста государству пришлось вмешаться и заморозить акцизы. 31 октября кабмин и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне. В конце марта 2019 года заморозку решили продлить до 1 июля. Козак на Красноярском экономическом форуме заявлял, что «нефтяники умеют держать слово» и не стоит ждать резких скачков цен на топливо до конца 2019 года.





По данным регионального УФАС, с конца мая цена на бензин в Томской области изменилась на 0,11 % - 0,62 %.





На заправках АО «Томскнефтепродукт» ВНК (НК «Роснефть») стоимость бензина АИ-92 составила 40,55 рубля за литр, бензина АИ-95— 42,85 рубля. Розничная цена одного литра зимнего дизельного топлива составила 46,15 рубля.





На заправках ООО «Газпромнефть-Центр» стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,55 рубля за литр, розничная цена на АИ-95 — 42,85 рубля за литр. Цена на дизельное топливо составила 46,55 рубля за литр.





На заправках ООО «Сибнефтепродукт», работающего под брендом Elke Auto, стоимость АИ-92 составила 39,9 рубля за литр, цена АИ-95 составляла 42,2 рубля за литр, а цена дизельного топлива сохранилась на отметке в 47,3 рубля.





«Рост цен на розничную реализацию нефтепродуктов связан с уровнем инфляции в России. За четыре месяца 2019 года инфляция составила 2,07 %, — сообщается на сайте регионального УФАС. — Данное повышение цен предусмотрено соглашением <...> . С 1 января 2019 года АО «Томскнефтепродукт» и ООО «Газпромнефть-Центр» подняли розничные цены на нефтепродукты не более, чем на 2,07 %, тем самым не нарушили условия данного соглашения. Касаемо дизельного топлива цены, наоборот, снизились, что связано с переходом от зимнего дизельного топлива к летнему».