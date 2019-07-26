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26 июля,
2019
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Для ремонта взлетной полосы томского аэропорта не нашелся подрядчик

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Росавиация не смогла найти подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, торги на сайте Госзакупок признаны несостоявшимися.


За два с половиной месяца торгов, размещенных на сайте, ни одна компания не откликнулась на предложение Росавиации выступить подрядчиком реконструкции ВПП с суммой контракта в 2,8 млрд рублей. Для участия в торгах заявлялись ОАО «Новосибирскавтодор» и ЗАО «СУ ТДСК», но их заявки отклонили из-за несоответствия условиям, после этого торги продлили до 25 июля. Однако аукцион признали несостоявшимся еще 22 июля, так как больше ни одна компания не заявила об участии.


Ранее популярный блогер и пилот авиакомпании «Победа» Алексей Кочемасов в своем Инстаграм после рейса раскритиковал состояние взлетно-посадочной полосы и отметил, что властям должно быть стыдно за ее состояние.


«Заходили и садились на RW03 (на полосу с курсом 025 градусов). Полоса никакими посадочными системами не оборудована (разве что приводные радиостанции), поэтому все по старинке. Пеленг, дальность, разворот и по стрелочкам радиокомпаса. Полоса в Томске убита в хлам! (Стыдно, товарищи руководители края и города! Что Кемерово, что Томск. Абсолютно непригодна ВПП. Срочно займитесь этим вопросом. Отремонтируйте и доложите! Срок вам — четыре месяца. Выполнять! Конечно, в любом негативе есть свой позитив», — написал пилот на своей странице в соцсети. 

Для ремонта взлетной полосы томского аэропорта не нашелся подрядчик

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