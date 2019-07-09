Для некоторых томичей тариф на горячую воду уменьшится на 5,9 %

С 1 июля «ТомскРТС» перешел на двухкомпонентный тариф на горячую воду. Если раньше в основе тарифа лежал один компонент — стоимость теплоносителя, то теперь при расчете будет учитываться и стоимость подогрева холодной воды до нужной температуры.





«По новой методике стоимость одного кубического метра горячей воды будет рассчитываться, исходя из норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления услуги ГВС, индивидуально для каждого жилого дома в зависимости от его конструктивных особенностей», — пояснил заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности «ТомскРТС» Иван Ющенко.



До установления такого тарифа норматив подогрева воды был одинаковым для всех жителей Томска. С введением новой методики расчета установлены разные нормативы потребления для домов в зависимости от величины их теплопотребления, связанной с наличием или отсутствием возможности использовать систему ГВС для обогрева помещения.



«Жилые помещения, оснащенные полотенцесушителями, потребляют тепловой энергии больше, чем дома, не оборудованные ими. Полотенцесушитель служит дополнительным источником обогрева, и, соответственно, в таком помещении теплее, чем в том, где полотенцесушителя нет. Новая методика расчета тарифа позволила вычленить из него компонент на подогрев воды и сделала его расчет более справедливым, поскольку жители домов, не оборудованных полотенцесушителями, а также имеющих изолированные стояки, будут платить за подогрев воды меньше, так как не пользуются системой ГВС для дополнительного обогрева помещения», — объясняет Ющенко.



К примеру, для домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, без полотенцесушителей, тариф на подогрев 1 кубического метра горячей воды снизился на 5,9 % — со 106,98 рублей до 100,68 рублей.



Для жителей домов, запитанных от централизованного теплоснабжения по открытой схеме, с изолированными стояками, оборудованных полотенцесушителями, тариф на подогрев 1 кубического метра воды вырос на 2,7 % — со 106,98 рублей до 109,85 рублей.



Рост стоимости второго компонента тарифа зависит от схемы, по которой подается горячее водоснабжение. Для домов, снабжающихся ГВС по открытой схеме, рост тарифа на теплоноситель составил 0,8 %. А для домов, которые снабжаются ГВС по закрытой схеме от центрального теплового пункта (ЦТП), тариф на холодную воду, которую АО «ТомскРТС» покупает у ООО «Томскводоканал», вырос на 15 % в связи с ростом тарифа на холодное водоснабжение.



Подробнее о формировании тарифов для населения на 2019 год можно узнать на сайте департамента тарифного регулирования Томской области. По вопросам, связанным с начислениями по конкретным адресам, абоненты «ТомскРТС» могут обращаться по телефону контакт-центра 75-00-75.

