Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске

Эти рекомендации мы рассматриваем с экспертами — ландшафтниками, архитекторами, муниципальными служащими. Затем обсуждаем на комиссии по городской среде. В эту комиссию входят муниципальные чиновники, общество инвалидов, ОНФ — это сообщество, которое работает уже не первый год. После того, как все утверждают рекомендации, вносятся правки при необходимости и глава Томской области Сергей Жвачкин спускает уже эти стандарты благоустройства главам муниципалитетов как руководство к действию. Данные рекомендации по контейнерным площадкам уже спущены сверху для применения. Их передали в мэрию, а мэрия в свою очередь САХу для исполнения, — рассказала Екатерина Шумкина.