Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске
Центр развития городской среды Томской области разработал дизайн для мусорных контейнерных площадок. Варианты предложений и сметы уже переданы томскому «Спецавтохозяйству».
Дизайнеры разработали два проектных предложения по исполнению контейнерных площадок — в металле и в дереве. Стоимость одного места для мусора от 185 тысяч рублей до 328 700.
Как рассказала ТВ2 заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Томской области по особым проектам Екатерина Шумкина, регионом поставлена задача перед Центром развития городской среды разрабатывать методические рекомендации и стандарты благоустройства, которые можно применить во всех муниципальных образованиях.
Эти рекомендации мы рассматриваем с экспертами — ландшафтниками, архитекторами, муниципальными служащими. Затем обсуждаем на комиссии по городской среде. В эту комиссию входят муниципальные чиновники, общество инвалидов, ОНФ — это сообщество, которое работает уже не первый год. После того, как все утверждают рекомендации, вносятся правки при необходимости и глава Томской области Сергей Жвачкин спускает уже эти стандарты благоустройства главам муниципалитетов как руководство к действию. Данные рекомендации по контейнерным площадкам уже спущены сверху для применения. Их передали в мэрию, а мэрия в свою очередь САХу для исполнения, — рассказала Екатерина Шумкина.
По словам руководителя Центра развития городской среды Томской области Константина Казанцева, сейчас руководство САХа работает над удешевлением сметы обустройства контейнерных площадок для ТБО.
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