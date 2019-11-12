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12 ноября,
2019
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Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске

Виктория Мучник
Виктория Мучник
3 часа назад

Центр развития городской среды Томской области разработал дизайн для мусорных контейнерных площадок. Варианты предложений и сметы уже переданы томскому «Спецавтохозяйству».

Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске
Фото: Центр развития городской среды Томской области

Дизайнеры разработали два проектных предложения по исполнению контейнерных площадок — в металле и в дереве. Стоимость одного места для мусора от 185 тысяч рублей до 328 700.

Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске
Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске

Как рассказала ТВ2 заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Томской области по особым проектам Екатерина Шумкина, регионом поставлена задача перед Центром развития городской среды разрабатывать методические рекомендации и стандарты благоустройства, которые можно применить во всех муниципальных образованиях. 

Эти рекомендации мы рассматриваем с экспертами — ландшафтниками, архитекторами, муниципальными служащими. Затем обсуждаем на комиссии по городской среде. В эту комиссию входят муниципальные чиновники, общество инвалидов, ОНФ — это сообщество, которое работает уже не первый год. После того, как все утверждают рекомендации, вносятся правки при необходимости и глава Томской области Сергей Жвачкин спускает уже эти стандарты благоустройства главам муниципалитетов как руководство к действию. Данные рекомендации по контейнерным площадкам уже спущены сверху для применения. Их передали в мэрию, а мэрия в свою очередь САХу для исполнения, — рассказала Екатерина Шумкина.

Дизайнерские контейнерные площадки для мусора от 200 тысяч рублей появятся в Томске
Фото: Центр развития городской среды Томской области

По словам руководителя Центра развития городской среды Томской области Константина Казанцева, сейчас руководство САХа работает над удешевлением сметы обустройства контейнерных площадок для ТБО. 

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