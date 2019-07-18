Директора сети детских садов «Медвежонок» обвиняют в незаконном получении субсидии

Директор сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев обвиняется в подделке документов. Об этом ТВ2 рассказал прокурор Советского района Олег Фрикель. По словам прокурора, речь идет не о всех детских садах этой сети, а лишь об одном из них. Олег Фрикель рассказал, что Владислав Мальцев подал подложные документы в департамент образования администрации Томска. Подделку документов сразу не обнаружили, поэтому детскому саду была предоставлена субсидия на 1,9 млн рублей.

Сейчас в отношении Владислава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.





В процессе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб. В настоящий момент дело передано в Советский суд для рассмотрения.