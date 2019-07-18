Добрые новости
18 июля,
2019
1
фото
Новости

Директора сети детских садов «Медвежонок» обвиняют в незаконном получении субсидии

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Директор сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев обвиняется в подделке документов. Об этом ТВ2 рассказал прокурор Советского района Олег Фрикель. По словам прокурора, речь идет не о всех детских садах этой сети, а лишь об одном из них. Олег Фрикель рассказал, что Владислав Мальцев подал подложные документы в департамент образования администрации Томска.  Подделку документов сразу не обнаружили, поэтому детскому саду была предоставлена субсидия на 1,9 млн рублей.

Директора сети детских садов «Медвежонок» обвиняют в незаконном получении субсидии

Сейчас в отношении Владислава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.


В процессе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб. В настоящий момент дело передано в Советский суд для рассмотрения.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.