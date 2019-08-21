Директор Сергей Световец покинул «Томскавтотранс»

Генеральный директор «Томскавтотранс» Сергей Световец написал заявление об увольнении по собственному желанию и покидает предприятие, рассказала ТВ2 руководитель профсоюзной организации сотрудников Наталья Голубева. Эту информацию подтвердил также глава регионального департамента транспорта Юрий Баев.





«Сергей Световец вчера отработал последний день, ушел он по собственному желанию. Пока его обязанности будет исполнять Сиянов Алексей Валерьевич, потому что является первым замом», — сказала Наталья Голубева.





Юрий Баев подтвердил ТВ2, что Сергей Световец уволился по собственному желанию. В ближайшее время региональная власть выступит с официальной информацией о том, кто займет пост директора «Томскавтотранса» и какие перспективы ждут предприятие. Связаться с самим Сергеем Световцом нам не удалось.





По словам руководителя профсоюза работников Натальи Голубевой, сегодня на предприятии сохраняются долги по зарплате за июль. Ранее мы сообщали, что сотрудники не могли получить зарплату за июнь, а также уволенные по сокращению водители не могли воспользоваться правом досрочного увольнения, не дожидаясь привычных двух месяцев для получения компенсационных выплат. Поэтому им приходилось отмечаться на работе и из-за отсутствия работы сидеть в коридоре. Тогда несколько сотрудников «Томскавтотранса» обратились в трудовую инспекцию, а профсоюз направил обращение в ОНФ, где заверили, что передадут дело в Следственный комитет.Сейчас долги по июньской зарплате погашены.





«По дальнейшим планам нужно задать вопрос Шатурному. <...> Сиянов пытался все площади сдать в аренду. Но, это значит, мы закрываем перевозочную деятельность. Коли мы ее закрываем, то куда деть все обещания Шатурного о приобретении 30 автобусов в течение года? С перевозчиками взаимоотношения не налажены, на автовокзал они не вернулись, никакой спецсчет, о котором Шатурный рассказывал в последних интервью, не открыт и договоры с перевозчиками не заключены», — добавила Наталья Голубева.