Девятилетнему томичу с гидроцефалией и ДЦП требуется 90 тысяч на реабилитацию

Костя родился 26 июня 2009 года на 40 неделе. Роды были крайне тяжелыми. Ребенок был дважды обвит пуповиной и не подавал никаких признаков жизни, не дышал, не кричал.





«После повторных реанимационных действий, которые длились 12 минут, сердечко нашего сына забилось. К сожалению, долгое кислородное голодание не прошло для Костика бесследно - развился отек головного мозга. Затем была реанимация, ИВЛ. Никто прогнозов не давал. Доктора говорили только одно: «Шансов практически нет», — вспоминает мама мальчика Татьяна.





Спустя два месяца после выписки у Кости началась гидроцефалия.





«Это ужасно. И снова мы пошли по врачам, нашли сами профессора-нейрохирурга из Тюмени, который не отказал нам в лечении Кости. Была выполнена операция (малоинвазивная, не шунтирование) по лечению гидроцефалии. Врачи запрещали любую реабилитацию, чтобы не спровоцировать судороги, только легкий массаж на ручки и на ножки. Но мы все-таки верили в чудо, занимались восстановлением сына. Его организм отзывался на лечение», — рассказывает Татьяна.





Когда мальчику было три года, ему поставили еще один диагноз — ДЦП. Семья неоднократно посещала курсы реабилитации, мальчик научился сидеть, ползать, стоять и ходить на коленях, самостоятельно ходить вдоль стены, читать, писать, лепить, раскрашивать картинки.





«Но очень сложная операция на ножках, которую Косте сделали в ноябре 2017 года в клинике Илизарова в г. Курган, и двухмесячное гипсование ножек вновь отбросило нас далеко назад. Практически все наши «умелочки» были утеряны. Костику пришлось всему учиться заново. А в январе этого года сыну была сделана вторая операция на ножках, в том же центре. Только после этих сложных операций врачи впервые дали нам надежду на то, что сынок сможет самостоятельно ходить, и считают Костю перспективным ребенком, хотя ему уже девять лет. Его организм откликается на реабилитацию. Но работы еще очень много, и самое трудное еще все впереди – это научиться стоять без опоры и делать первые самостоятельные шаги», — пишет мама мальчика на сайте «Обыкновенного чуда».





Сейчас Костя оканчивает первый класс и мечтает научиться ходить самостоятельно. Узнать, как помочь мальчику, можно по телефону 8 (3822) 211-311, а также на сайте благотворительного фонда.