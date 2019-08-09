Девять томских магазинов получили штрафы за неправильную выкладку молокопродуктов

Девять томских магазинов оштрафовали за несоблюдение новых требований по выкладке молочной продукции, сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена. Новые правила по выкладке «молочки» действуют с июля 2019 года.

Роспотребнадзор проверил 47 магазинов Томской области, а нарушения нашли в 13 магазинах. Владельцам девяти магазинов сотрудники ведомства выписали штрафы, максимальный из них — десять тысяч рублей. Еще в четырех случаях предпринимателям назначили предупреждения.





С 1 июля 2019 года действуют новые требования по выкладке молочных продуктов. По ним «молочка» с заменителями молочного жира и без него должна размещаться на полках магазинов отдельно и быть хорошо различима покупателями.





Нарушение данного требования может грозить бизнесу штрафом до 30 тысяч рублей. Контроль за его соблюдением возложен на Роспотребнадзор.