Девять томских магазинов получили штрафы за неправильную выкладку молокопродуктов
Девять томских магазинов оштрафовали за несоблюдение новых требований по выкладке молочной продукции, сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена. Новые правила по выкладке «молочки» действуют с июля 2019 года.
Роспотребнадзор проверил 47 магазинов Томской области, а нарушения нашли в 13 магазинах. Владельцам девяти магазинов сотрудники ведомства выписали штрафы, максимальный из них — десять тысяч рублей. Еще в четырех случаях предпринимателям назначили предупреждения.
С 1 июля 2019 года действуют новые требования по выкладке молочных продуктов. По ним «молочка» с заменителями молочного жира и без него должна размещаться на полках магазинов отдельно и быть хорошо различима покупателями.
Нарушение данного требования может грозить бизнесу штрафом до 30 тысяч рублей. Контроль за его соблюдением возложен на Роспотребнадзор.
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