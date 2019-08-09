Добрые новости
09 августа,
2019
1
фото
Новости

Девять томских магазинов получили штрафы за неправильную выкладку молокопродуктов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Девять томских магазинов оштрафовали за несоблюдение новых требований по выкладке молочной продукции, сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена. Новые правила по выкладке «молочки» действуют с июля 2019 года. 

Девять томских магазинов получили штрафы за неправильную выкладку молокопродуктов
Фото: omb-biz.tomsk.ru

Роспотребнадзор проверил 47 магазинов Томской области, а нарушения нашли в 13 магазинах. Владельцам девяти магазинов сотрудники ведомства выписали штрафы, максимальный из них — десять тысяч рублей. Еще в четырех случаях предпринимателям назначили предупреждения.


С 1 июля 2019 года действуют новые требования по выкладке молочных продуктов. По ним «молочка» с заменителями молочного жира и без него должна размещаться на полках магазинов отдельно и быть хорошо различима покупателями.


Нарушение данного требования может грозить бизнесу штрафом до 30 тысяч рублей. Контроль за его соблюдением возложен на Роспотребнадзор. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.