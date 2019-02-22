Девять из 100 женщин, прошедших предабортное консультирование, сохраняют беременность

По ее словам, предабортное консультирование в регионе осуществляется на протяжении четырех лет. Первыми его стали внедрять женские консультации областного центра.







«Сейчас мы проводим доабортное консультирование на территории всей Томской области,, — рассказала Татьяна Чернобай. — У нас увеличивается процент женщин, вступивших в беременность, которые прошли доабортное консультирование. Если мы начинали с 5 % три года назад, то сейчас, по итогам 2018 года, у нас порядка 9 % женщин, прошедших доабортное консультирование, вступают в беременность. Это предварительные итоги».





Она отметила, что в отдельных медучреждениях эффективность предабортного консультирования может достигать 20 %. В них, как правило, оказывается не только психологическая помощь, но и материальная поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее оказывают приходы Русской православной церкви.





«К сожалению, у медицинской организации нет возможности помочь материально. Мы чем можем помочь? Мы можем помочь словом, каким-то советом. Мы можем оказать юридическую помощь, но у нас не возможности помочь материально. И когда есть симбиоз, если так можно выразиться, между медицинским учреждением и приходом, который может оказать материальную и практическую помощь — это другой вопрос», — пояснила Татьяна Чернобай.





Как уточнили ТВ2 в Томской епархии, отказавшиеся от аборта женщины получают психологическую, продуктовую и вещевую помощь. При необходимости они направляются в православный приют для беременных. Также им оказывается духовная поддержка.