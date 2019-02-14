Девушка-инвалид из Томска выиграла гран-при конкурса талантов в Курске
Накануне в Курске прошел этап квалификационного конкурса-фестиваля «Непокоренные» в рамках проекта «Таланты России». Томичка Анастасия Суярова выиграла гран-при курского конкурса в номинации «Вокал» с песней «Жди меня».
В Курске я пока не нашла постоянной творческой площадки, где могла бы петь, поэтому участвую в конкурсах, — говорит Анастасия Суярова. — На конкурс «Непокоренные» заявились 93 участника. Я выступала от Томска. Для меня как инвалида первой группы участие было бесплатным. То, что выиграю гран-при, для меня стало большой неожиданностью! И, как мне сказали, все обладатели гран-при региональных этапов конкурса, которые будут идти до августа, будут приглашены в Кремлевский дворец на концерт.
Историю молодой мамы-одиночки, инвалида по зрению с чистым и красивым голосом, которая никак не могла решить квартирный вопрос в Томске и даже написала петицию, мы рассказывали в мае прошлого года.
На тот момент Анастасия с 5-летней дочкой Маргаритой снимала малогабаритную квартиру, за аренду которой отдавала половину своей пенсии по инвалидности. Проживать по месту прописки — в неблагоустроенном деревянном доме в поселке Малиновка — для Анастасии не представлялось возможным. Кроме того, по месту прописки девушка не смогла бы работать по профессии — а летом прошлого года она закончила медико-фармацевтический колледж по специальности «детский массаж».
Отзывчивые люди помогли собрать Анастасии 917 тысяч рублей, но этого для покупки даже однокомнатной квартиры в Томске оказалось недостаточно, а банки давать ипотеку отказались, ссылаясь на то, что у Анастасии нет постоянного источника дохода (пенсия за доход не считается). Выход из сложившейся ситуации Анастасии предложил инженер-программист из Курска Андрей. Он помогал девушке несколько месяцев дистанционно, а потом сделал ей предложение. И Анастасия с Маргаритой осенью переехали в Курск.
В Курске я сходила на прослушивание в музыкальный колледж (Курский музыкальный колледж-интернат для слепых — прим.), — говорит Анастасия Суярова. — Меня слушали завкафедрой вокального искусства и другие преподаватели. Они сказали, что для меня двери в колледж открыты — хорошие данные, голос. Но студенты здесь учатся весь день — с 9 до 18. Значит, надо себя целиком отдать учебе. И хоть это моя мечта, но я боюсь, что тогда не смогу работать по специальности. Практикуя как массажист, я могу быть уверена, что в любой ситуации смогу содержать себя и ребенка. Тем более что красный диплом томского медико-фармацевтического колледжа дался мне с огромным трудом.
Правда, практиковать как детский массажист Анастасия Суярова до сих пор не может. Ей, закончившей учебу в июле 2018 года, так и не прислали из Москвы свидетельство об аккредитации.
Мне выдали справку, по которой я могу трудоустроиться. Пока готовится официальный документ, — говорит Анастасия Суярова. — Но в ней написано, что в течение 30 дней я должна предоставить свидетельство — а сколько раз по 30 дней прошло уже с июля? Мы с одногруппниками переживаем — через пять лет мы обязаны новую аккредитацию проходить, это с какого момента будет считаться? Тем более что сейчас система этой аккредитации подразумевает, что медик постоянно должен самообразовываться — в течение года проходить дополнительные курсы, участвовать в мероприятиях. За это начисляются баллы — за пять лет надо 250 баллов набрать. А где их взять, если уже год прошел?
ТВ2 поздравляет Анастасию с победой и будет следить за судьбой девушки дальше.
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