Девушка-инвалид из Томска выиграла гран-при конкурса талантов в Курске

Мне выдали справку, по которой я могу трудоустроиться. Пока готовится официальный документ, — говорит Анастасия Суярова. — Но в ней написано, что в течение 30 дней я должна предоставить свидетельство — а сколько раз по 30 дней прошло уже с июля? Мы с одногруппниками переживаем — через пять лет мы обязаны новую аккредитацию проходить, это с какого момента будет считаться? Тем более что сейчас система этой аккредитации подразумевает, что медик постоянно должен самообразовываться — в течение года проходить дополнительные курсы, участвовать в мероприятиях. За это начисляются баллы — за пять лет надо 250 баллов набрать. А где их взять, если уже год прошел?