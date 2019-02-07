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07 февраля,
2019
Новости

Девочку, сбитую поездом в Томске, выписали из больницы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Тринадцатилетняя девочка, которую в декабре прошлого года сбил поезд, выписана из больницы скорой медицинской помощи № 2. На лечении в детском стационаре она находилась почти полтора месяца, сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».

По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, состояние пациентки удовлетворительное.


«Рекомендовано наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства и контрольная явка в больницу скорой медицинской помощи №2 через месяц», — сообщил Андрей Караваев.


Ранее сообщалось, что 27 декабря грузовой поезд сбил 13-летнюю девушку на Мокрушинском переезде. По словам очевидцев, машинист поезда несколько раз сигналил. В свою очередь линейный отдел полиции отмечал, что при девушке наушников не было.

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