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27 сентября,
2019
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Детский сад, закрытый из-за нарушения санитарных норм, открылся досрочно

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Детский сад № 72, закрытый из-за нарушения санитарных норм, устранил все недостатки. Административное наказание виде приостановки деятельности до середины октября прекращено досрочно по решению суда. 

детский сад № 72
детский сад № 72
Фото: пресс-служба судебных приставов по региону

Напомним, что 18 сентября деятельность МБДОУ № 72 по решению Кировского суда была приостановлена на 30 суток. Административное наказание назначено из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН.


Администрация детского учреждения предприняла меры к устранению нарушений, после чего состоялась внеплановая проверка Роспотребнадзора, в ходе которой были отобраны пробы и осмотрены помещения. Проверка показала, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения наказания, устранены.


В результате рассмотрения ходатайства заведующей детского сада суд вынес постановление о прекращении административного наказания и немедленном возобновлении деятельности. Сотрудник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств незамедлительно выехала в детский сад и сняла печати с дверей детского учреждения. 

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