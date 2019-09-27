Детский сад, закрытый из-за нарушения санитарных норм, открылся досрочно

Детский сад № 72, закрытый из-за нарушения санитарных норм, устранил все недостатки. Административное наказание виде приостановки деятельности до середины октября прекращено досрочно по решению суда.

Напомним, что 18 сентября деятельность МБДОУ № 72 по решению Кировского суда была приостановлена на 30 суток. Административное наказание назначено из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН.





Администрация детского учреждения предприняла меры к устранению нарушений, после чего состоялась внеплановая проверка Роспотребнадзора, в ходе которой были отобраны пробы и осмотрены помещения. Проверка показала, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения наказания, устранены.





В результате рассмотрения ходатайства заведующей детского сада суд вынес постановление о прекращении административного наказания и немедленном возобновлении деятельности. Сотрудник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств незамедлительно выехала в детский сад и сняла печати с дверей детского учреждения.