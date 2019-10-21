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21 октября,
2019
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Детский сад в Томском районе опечатали после вспышки кишечной инфекции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Судебные приставы на 60 дней опечатали здание детского сада в селе Октябрьское после вспышки кишечной инфекции, сообщает пресс-служба УФССП. Сотрудники Роспотребнадзора провели в учреждении внеплановую проверку и нашли девять нарушений.

Детский сад в Томском районе опечатали после вспышки кишечной инфекции

Роспотребнадзор проверил детсад в селе Октябрьское после того, как там произошла вспышка кишечной инфекции. По данным ведомства, от вспышки ротавирусной инфекции пострадали больше 15 детей. Инспекторы нашли в учреждении девять нарушений законодательства. Так, в медкартах детсада не было необходимых данных персонала и для сушки верхней одежды; в одной из групп отсутствовал дезинфицирующий раствор для туалета, а часть кроватей стояла вплотную друг к другу.


После проверки протокол о нарушениях передали в Томский районный суд, который постановил закрыть детский сад на 60 суток.


Судебные приставы по Томскому району выехали в детсад, рассказали его руководству о решении суда и предупредили об уголовной ответственности за его неисполнение.


Если нарушения в детсаду устранят досрочно, учреждение сможет начать работу раньше, чем через 60 дней. 

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