Детский сад в Томском районе опечатали после вспышки кишечной инфекции

Судебные приставы на 60 дней опечатали здание детского сада в селе Октябрьское после вспышки кишечной инфекции, сообщает пресс-служба УФССП. Сотрудники Роспотребнадзора провели в учреждении внеплановую проверку и нашли девять нарушений.

Роспотребнадзор проверил детсад в селе Октябрьское после того, как там произошла вспышка кишечной инфекции. По данным ведомства, от вспышки ротавирусной инфекции пострадали больше 15 детей. Инспекторы нашли в учреждении девять нарушений законодательства. Так, в медкартах детсада не было необходимых данных персонала и для сушки верхней одежды; в одной из групп отсутствовал дезинфицирующий раствор для туалета, а часть кроватей стояла вплотную друг к другу.





После проверки протокол о нарушениях передали в Томский районный суд, который постановил закрыть детский сад на 60 суток.





Судебные приставы по Томскому району выехали в детсад, рассказали его руководству о решении суда и предупредили об уголовной ответственности за его неисполнение.





Если нарушения в детсаду устранят досрочно, учреждение сможет начать работу раньше, чем через 60 дней.