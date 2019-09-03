Добрые новости
03 сентября,
2019
1
фото
Новости

Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Мариинске суд приостановил работу детсада «Аленка» из-за повышенного содержания радиоактивного газа в здании, сообщает пресс-служба учреждения. При норме не более 200 Бк/куб. м в спальне старшей группы показатель содержания радона составил 851,76 Бк/куб. м.

Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации

Повышенный уровень газа сочли нарушением закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и норм радиационной безопасности. Представитель детсада признала нарушения и пояснила, что сейчас их пытаются устранить.


Учтя опасность радиационного загрязнения и время, нужное для его устранения, суд постановил закрыть детсад на 30 суток. С 28 августа работа учреждения приостановлена.


В марте 2019 года спортзал школы № 56 в Промышленном районе Кузбасса закрыли из-за превышения уровня радиации. В помещении также нашли повышенное содержание радона и приостановили его использование на 30 дней.


Продукты распада радона, попадая в легкие человека, вызывают микроожоги. Повышенная концентрация изотопов газа может вызвать рак легких, лейкоз, мутации, негативно воздействует на половую, кроветворную и иммунную системы. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.