Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации

В Мариинске суд приостановил работу детсада «Аленка» из-за повышенного содержания радиоактивного газа в здании, сообщает пресс-служба учреждения . При норме не более 200 Бк/куб. м в спальне старшей группы показатель содержания радона составил 851,76 Бк/куб. м.

Повышенный уровень газа сочли нарушением закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и норм радиационной безопасности. Представитель детсада признала нарушения и пояснила, что сейчас их пытаются устранить.





Учтя опасность радиационного загрязнения и время, нужное для его устранения, суд постановил закрыть детсад на 30 суток. С 28 августа работа учреждения приостановлена.





В марте 2019 года спортзал школы № 56 в Промышленном районе Кузбасса закрыли из-за превышения уровня радиации. В помещении также нашли повышенное содержание радона и приостановили его использование на 30 дней.





Продукты распада радона, попадая в легкие человека, вызывают микроожоги. Повышенная концентрация изотопов газа может вызвать рак легких, лейкоз, мутации, негативно воздействует на половую, кроветворную и иммунную системы.