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30 июля,
2019
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Детские сады на Иркутском тракте и Ивана Черных появятся в 2020 году

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

В Томске планируется построить 11 детских садов на 2200 мест, сообщает пресс-служба мэрии. На строительство потратят 1,6 млрд рублей.


«В текущем году будет открыт еще один детский сад на улице Береговой. На 2020-й год планируется открытие детсадов на Ивана Черных и Иркутском тракте», — рассказал заммэра Констатин Чубенко.


Помимо этого дополнительные места будут созданы в частных детских садах и группах присмотра и ухода. В 2019 году в них уже открыто 280 дополнительных мест.


Строительство садов ведется в рамках нацпроекта «Демография». Нацпроект ставит перед собой задачи увеличения продолжительности жизни, рождаемости, рост количества людей, систематически занимающихся спортом. Также стоит задача обеспечить всех детей до 3 лет местами в группах.


Ранее говорилось, что в 2015 году Томская область завершила трехлетнюю программу развития дошкольного образования, построив 35 новых детсадов. При этом фактически проблема не решилась. Некоторые дети шли в сады в почти четыре года, другим приходилось возить своего ребенка на другой конец города. В итоге нехватку мест в детских садах признал и мэр города. 

Сообщалось, что власти Томска определили 20 участков под строительство детсадов.  Это будут территории не только в новых микрорайонах, но и в центре города. При этом замгубернатора Людмила Огородова отмечала, что в Томске трудно найти земельные участки под строительство садиков. Так, из десяти участков согласованы только два.


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