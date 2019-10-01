Детские онкологи начали массово увольняться из НИИ им. Блохина

«Вместо решения проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга, профессор Георгий Менткевич. Именно под его руководством выполнялось большинство сложнейших операций. По давлением уволились и многие другие известные специалисты», — рассказала в видеообращении детский онколог Наталья Субботина.

Онкологи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина записали и выложили на YouTube обращение о том, что увольняются из-за политики нового руководства центра, непрозрачного формирования зарплат и условий содержания больных.

«Мы не можем работать с новым руководством, которое ежедневно нас принуждает к увольнению. Мы не хотим участвовать в этом разрушительном процессе. Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста», — заявили врачи.





Они обращались к властям, но не были услышаны. Теперь они обратились к коллегам и родителям пациентов с просьбой поддержать требования об увольнении нового руководства института и создании нормальных условий труда.





«Сегодня большая часть сотрудников, и я в том числе, мы написали заявления об увольнении из онкологического центра, — передают слова бывшего и.о. завотделением онкоцентра Георгия Менткевича ряд СМИ. — Люди пишут заявления, люди будут уходить. В разные сроки, потому что каких-то больных надо долечить, довести. Со временем начнут уходить сестры, потому что это вопрос комплексный. Люди видят, с кем им приходится работать, люди видят, что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции».





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минздрав примет меры по прояснению ситуации с зарплатами и другими претензиями сотрудников онкоцентра им. Блохина.





Ранее заместитель директора входящего в состав Центра НИИ Максим Рыков сообщил, что из онкоцентра намерены уволиться около 20-25 детских онкологов. Поводом для этого стало решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича. По словам Рыкова, Менткевич является одним из основоположников детской онкологии в России. Он внедрил в нашей стране трансплантацию мозга у детей.





Прокуратура провела проверку онкоцентра, в ходе которой было выявлено множество нарушений. СК по данному факту начал собственную проверку. Выяснилось, что помещения медицинского учреждения незаконно сдавали в аренду, информацию о пациентах передавали компании, которая оказывала только платные услуги, а врачей переводили на полставки или увольняли.





На тяжелую ситуацию в медицине жалуются врачи, медсестры и пациенты по всей стране. Недавно на ТВ2 была опубликована статья: «Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов».