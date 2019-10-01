Детские онкологи начали массово увольняться из НИИ им. Блохина
Онкологи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Н. Блохина записали и выложили на YouTube обращение о том, что увольняются из-за политики нового руководства центра, непрозрачного формирования зарплат и условий содержания больных.
Обращение записали два заместителя института детской онкологии Максим Рыков, Георгий Менткевич, а также детские онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина.
«Вместо решения проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга, профессор Георгий Менткевич. Именно под его руководством выполнялось большинство сложнейших операций. По давлением уволились и многие другие известные специалисты», — рассказала в видеообращении детский онколог Наталья Субботина.
«Мы не можем работать с новым руководством, которое ежедневно нас принуждает к увольнению. Мы не хотим участвовать в этом разрушительном процессе. Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста», — заявили врачи.
Они обращались к властям, но не были услышаны. Теперь они обратились к коллегам и родителям пациентов с просьбой поддержать требования об увольнении нового руководства института и создании нормальных условий труда.
«Сегодня большая часть сотрудников, и я в том числе, мы написали заявления об увольнении из онкологического центра, — передают слова бывшего и.о. завотделением онкоцентра Георгия Менткевича ряд СМИ. — Люди пишут заявления, люди будут уходить. В разные сроки, потому что каких-то больных надо долечить, довести. Со временем начнут уходить сестры, потому что это вопрос комплексный. Люди видят, с кем им приходится работать, люди видят, что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минздрав примет меры по прояснению ситуации с зарплатами и другими претензиями сотрудников онкоцентра им. Блохина.
Ранее заместитель директора входящего в состав Центра НИИ Максим Рыков сообщил, что из онкоцентра намерены уволиться около 20-25 детских онкологов. Поводом для этого стало решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича. По словам Рыкова, Менткевич является одним из основоположников детской онкологии в России. Он внедрил в нашей стране трансплантацию мозга у детей.
Прокуратура провела проверку онкоцентра, в ходе которой было выявлено множество нарушений. СК по данному факту начал собственную проверку. Выяснилось, что помещения медицинского учреждения незаконно сдавали в аренду, информацию о пациентах передавали компании, которая оказывала только платные услуги, а врачей переводили на полставки или увольняли.
На тяжелую ситуацию в медицине жалуются врачи, медсестры и пациенты по всей стране. Недавно на ТВ2 была опубликована статья: «Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов».
На сайте «Сибирь.Реалии» сегодня появилась новость, что в районной больнице Забайкальского края не хватает 87% врачей. В Могочинской центральной районной больнице штат заполнен меньше, чем на 13%. Подобная ситуация сложилась в больницах еще трех районов Забайкальского края.
Схожим образом дела обстоят в Александрово-Заводском, Забайкальском и Карымском районах. В них не хватает 189 врачей. Районам нужны акушеры-гинекологи, хирурги, терапевты, педиатры и другие специалисты. Сейчас медицинские учреждения края ежегодно покидают более 50 специалистов.
ТВ2 сделало несколько запросов в областной департамент здравоохранения на имя его главы Александра Холопова. В пресс-службе нам сообщили, что ответят в «отведенный законом срок», то есть в течение месяца.
Мы попросили ответить на следующие вопросы:
1. Врачи и медсестры (ОКБ, 4-я поликлиника, 3-я горбольница) рассказывают о снижении заработной платы за последнее время и невыплате зарплаты в полном объеме. Цитируем: «как только повысили оклады, зарплата сократилась». Просим вас ответить на вопрос: почему сократилась реальная заработная плата?
2. Нам перечислили целый список из фамилий врачей высшей категории, которые уехали из Томской области в другие регионы. По причине в том числе сокращения заработных плат. Как вы прокомментируете этот отток?
3. Медики говорят об увольнении сотрудников медицинских учреждений, в том числе по собственному желанию. Мы просим озвучить цифры: сколько уволилось врачей, медсестер, санитарок за 2018 и 2019 годы из медицинских учреждений Томской области? И как вы думаете, почему они увольняются? И кем их собираются заменить?
4. Планируется ли в ближайшее время закрытие, например, в ОКБ, каких-либо отделений?
5. Каков долг поликлиники № 4 в целом и, например, перед лабораторией «Инвитро»? И когда этот долг планируют закрыть?
6. Как говорят врачи, «теперь они ежемесячно собирают деньги не только на похороны, но и на адвокатов» для своих коллег. Так как на участившиеся случаи жалоб система отвечает репрессиями в отношении медработников. Защищает ли облздрав своих работников от неадекватных жалоб и неадекватной реакции на эти жалобы?
7. И почему вы отказались от интервью?
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