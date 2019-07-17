Детская площадка в Михайловской роще vs АГЗС

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Сегодня депутаты Думы города Томска, представители мэрии и общественники встретились в Михайловской роще, чтобы обсудить ее благоустройство. В рамках формирования комфортной городской среды на входе в рощу построена детская площадка. Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Сергей Аушев сообщил, что в прошлом году на нее было потрачено 10,5 млн рублей, а этом году на благоустройство рощи потратят 7 млн 390 тысяч. А вот на вопрос на безопасном ли расстоянии от детской площадки расположена АГЗС Аушев ответить затруднился.



Не смог выручить коллегу и и.о. заместителя мэра Томска, начальник департамента архитектуры и строительства Андрей Алексеев. Он рассказал, что вопрос сейчас изучается и соответствующие запросы отправлены владельцам АГЗС. На вопрос журналистов, если вдруг выяснится, что нормы безопасности не соблюдены, то не придется ли демонтировать газовую заправку, и.о. заместителя мэра сообщил, что скорее придется убирать детскую площадку.

Запрос направлен. Пока ответ не пришел. Когда ответ придет, будем принимать решение. Заправку сносить не будем, так как она раньше построена, — сказал Алексеев.

Напомним, в поселке Корнилово хозяева 210 участков не могут построить дома или вынуждены сносить уже построенные, потому что они оказались в защитной зоне магистрального газопровода. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя ситуацию в Корнилове, как газовик сказал, что «если там рванет, то от этих домов ничего не останется». Рядом с Михайловской рощей , конечно, не магистральный газопровод проходит, но все равно хотелось бы знать насколько безопасно хранение газа рядом с местом, где играют дети.

Сергей Аушев рассказал, что в настоящее время идет строительство баскетбольной площадки, площадки для тренажеров и воркаута. В 2020 году планируют благоустроить футбольный стадион, сделать освещение. «В дальнейшем согласно проекту должна усиливаться тропиночная сеть, с минимальным сносом насаждений. Практически без него. Сеть извилистых тропинок в разном исполнении. Не обязательно бетон, но в том числе и природный материал — камень, гранит, щепа, возможно, крашенная. Но пока до реализации этих моментов мы не дошли», - рассказал Аушев.

Координатор проекта «Душа дерева» Ольга Козулина пожаловалась Аушеву, что при посадке новых деревьев в Михайловской роще были допущены ошибки и поэтому очень много хвойных саженцев погибли.

Представитель мэрии сообщил, что деревья садили кадеты и поэтому, видимо, совершили ошибки. Позднее выяснилось, что эти деревья неправильно садили и сами сотрудники мэрии.