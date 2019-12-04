Детсад № 65, в котором массово заболели дети, закрыли на 1,5 месяца

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 24 воспитанника томского детсада заболели норовирусной инфекцией. Заражение произошло в период с 27 по 28 ноября 2019 года в МБДОУ № 65 города Томска. В данный момент все лечатся амбулаторно.







«В ходе неплановой выездной проверки Роспотребнадзора МБДОУ № 65 выявлено восемь нарушений законодательства: так, некоторые продукты хранятся без маркировочных ярлыков; в цеху сырой продукции нет раковины для мытья рук; не предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции; на момент проверки в складе для хранения продуктов отсутствовал прибор для измерения температуры и влажности воздуха, как и термометр в холодильных камерах для хранения молочной продукции», — говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов по региону.





Материалы проверки Роспотребнадзор направил в Ленинский районный суд города Томска. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 45 суток. При этом исполнение административного наказания может быть прекращено до досрочно в случае устранения нарушений.





Пристав опечатала двери детского сада, оставив один из входов открытым, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений. На момент приезда судебного пристава дети в дошкольном учреждении отсутствовали. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков.



Следственный комитет и мэрия также анонсировали проведение проверок.

