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22 октября,
2019
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Новости

Детей предлагают освободить от платы за вывоз мусора

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей, в которых есть дети. Ранее томские многодетные семьи жаловались, что отдают за вывоз мусора все детское пособие.

Детей предлагают освободить от платы за вывоз мусора

С инициативой в Минстрой обратилась общественная организация «Деловая Россия». В письме предложено дифференцировать плату за вывоз твердых бытовых отходов в зависимости от возраста проживающих.


Предложено освободить от платы детей до 3 лет, для малоимущих или многодетных семей льготы предложено продлить до возраста детей до 11 лет, передают «Известия». Также предлагается ввести льготы для дошкольников и школьников.


Согласно документу, законопроект предложен в связи с реализацией нацпроекта «Демография». Инициатива должна защитить интересы детей.


В настоящий момент плата за вывоз мусора в России составляет 100-150 рублей в месяц на человека, независимо от его возраста. Есть два варианта тарифа — по числу проживающих в квартире или по размеру площади. В Томской области для расчетов выбрали первый вариант. Многодетные семьи жаловались, что им приходится отдавать за вывоз мусора все детское пособие.


Так, Вера Жуйкова, мама четверых детей, проживающая в частном доме в селе Новоселово Колпашевского района, пожаловалась, что она тратит все детское пособие на оплату вывоза мусора.


«Это 168 рублей в месяц. Более того, в квитанции за январь был указан даже наш четвертый ребенок, который родился недавно и был зарегистрирован в нашем доме только в феврале», — рассказала женщина.


Аналогичные обращения поступили на «горячую линию» ОНФ от многодетных семей их других сельских районов Томской области. Так, Вера Русинова, мама троих детей из пос. Белый Яр Верхнекетского района, пожаловалась на то, что с 1 января 2019 года тариф на вывоз мусора составил 138 рублей с 1 человека. Семья Русиновых из пяти человек платит порядка 700 рублей.


Региональное отделение ОНФ направляло в департамент тарифного регулирования и департамент природных ресурсов обращение с предложением либо отменить плату за вывоз мусора за прописанных в жилом помещении детей до 14 лет, либо предоставить льготу на вывоз мусора многодетным семьям.

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