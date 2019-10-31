Десятки населенных пунктов в Иркутской области остались без электричества из-за непогоды

Из-за непогоды десятки населенных пунктов в Иркутской области остались без электричества, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В них живут более 22 тысяч человек, из них семь тысяч — дети.

30 октября в Иркутской области резко ухудшилась погода: в нескольких районах пошел снег, а скорость ветра местами выросла до 23 м/с. Штормовой ветер сорвал кровли с домов в нескольких городах и поселках и повредил восемь машин. 47 поселений и 117 социально-значимых объектов остались без электричества.





Восстановлением электроснабжения занимаются 287 человек и 79 единиц техники. По данным МЧС, погибших и травмированных нет.





29 октября ураганный ветер в Томской области рушил деревья и рвал провода, валил остановочные комплексы и мешал работе светофоров. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале «Ураганный ветер в Томской области: закрытая переправа, упавшие провода и отсутствие света».