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31 октября,
2019
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Новости

Десятки населенных пунктов в Иркутской области остались без электричества из-за непогоды

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Из-за непогоды десятки населенных пунктов в Иркутской области остались без электричества, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В них живут более 22 тысяч человек, из них семь тысяч — дети.

Последствия штормового ветра в Тулуне. Автор фото: vk.com/p_tulun
Последствия штормового ветра в Тулуне. Автор фото: vk.com/p_tulun
Последствия штормового ветра в Тулуне. Автор фото: vk.com/p_tulun
Последствия штормового ветра в Тулуне. Автор фото: vk.com/p_tulun
Последствия штормового ветра в Тулуне. Автор фото: vk.com/p_tulun
Последствия штормового ветра в Тулуне. Автор фото: vk.com/p_tulun

30 октября в Иркутской области резко ухудшилась погода: в нескольких районах пошел снег, а скорость ветра местами выросла до 23 м/с. Штормовой ветер сорвал кровли с домов в нескольких городах и поселках и повредил восемь машин. 47 поселений и 117 социально-значимых объектов остались без электричества. 


Восстановлением электроснабжения занимаются 287 человек и 79 единиц техники. По данным МЧС, погибших и травмированных нет.


29 октября ураганный ветер в Томской области рушил деревья и рвал провода, валил остановочные комплексы и мешал работе светофоров. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале «Ураганный ветер в Томской области: закрытая переправа, упавшие провода и отсутствие света». 

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