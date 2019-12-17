Десятиминутный фейерверк ждет томичей в новогоднюю ночь

Власти Томска в целях безопасности изменили место проведения новогоднего фейерверка. Десятиминутное салют-шоу пройдет не на площади Ново-Соборной, а на стадионе «Труд». Поэтому главная площадь города и проспект Ленина не будут перекрываться в ночь на 1 января.

«Наш бессменный подрядчик — «СЛК» — расшифровывается как «Салюты лучших коллекций». Название это абсолютно оправдано, так как они коллекционируют лучшие пиротехнические изделия, собирают опыт по всему миру, посещая все международные фестивали и иностранных производителей в Германии, Японии, Китае для того, чтобы быть лидером в своей области», — рассказал директор по маркетингу ОАО «Томское пиво» Максим Курохтин.





Томичей в новогоднюю ночь будет ждать два фейерверка — на площади «Труд» и перед ДНТ «Авангард». Продолжительность первого составит 10 минут, второго — шесть.





«Самые совершенные изделия могут содержать до десяти различных эффектов. Это фигуры, мерцания, различные огоньки. Также совершенствование идет по яркости и цветовой гамме. Кроме того, есть интересное направление, как дизайн шума, так как восприятие фейерверка зависит не только от цветов, но и от звука, которым сопровождается вылет заряда. У директора компании «СЛК» с Томском всегда особые отношения, так как Томск всегда работает по максимуму и заказывает самое лучшее, самое мощное, самое современное. Поэтому слоган «так бывает только в Томске» полностью оправдан», — отметил Курохтин.





Он рассказал, что во время новогоднего фейерверка в центре города будут использоваться калибры в 1,5 тысячи миллиметров, которые будут взрываться на высоте до 150 метров. Будет более трех тысяч залпов. Томичи смогут увидеть различные фигуры, среди которых «мерцающие фонтаны», «снежный шлейф», «сатурны» и «звезды».