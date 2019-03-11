Добрые новости
11 марта,
2019
2
фото
Новости

Десять сотрудников администрации Томской области научили работе в Excel

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Десять сотрудников администрации Томской области прошли курсы повышения квалификации и научились работать в MS Excel, сообщается на сайте «белого дома». Обучение по программе «Использование редакторов электронных таблиц» завершилось 5 марта.

Десять сотрудников администрации Томской области научили работе в Excel

В рамках обучения слушатели познакомились с возможностями редакторов электронных таблиц на примере MS Excel, получили практические навыки работы с современными инструментами и функциями редакторов электронных таблиц.


«Большое внимание уделено практическому применению полученных знаний при подготовке и работе с документами, таблицами. Выполнение практических упражнений способствовало формированию умений использовать простые формулы, выполнять операции с данными, строить диаграммы. Рассмотрены способы исправления типичных ошибок пользователей», — подчеркивается в сообщении. Там отмечается, что «профессиональная деятельность работников кадровых служб предполагает, в том числе, сбор, обработку, анализ и хранение большого количества данных. Решить эти и другие профессиональные задачи помогают редакторы электронных таблиц».


Занятия по программе провела Светлана Глухарева, заместитель декана факультета безопасности Института системной интеграции и безопасности, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).


Добавим, что на сегодняшний день Excel является одним из наиболее популярных приложений в мире, а его изучение предусмотрено в школьной программе.

Десять сотрудников администрации Томской области научили работе в Excel
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.