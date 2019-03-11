Десять сотрудников администрации Томской области научили работе в Excel

Десять сотрудников администрации Томской области прошли курсы повышения квалификации и научились работать в MS Excel, сообщается на сайте «белого дома». Обучение по программе «Использование редакторов электронных таблиц» завершилось 5 марта.

В рамках обучения слушатели познакомились с возможностями редакторов электронных таблиц на примере MS Excel, получили практические навыки работы с современными инструментами и функциями редакторов электронных таблиц.





«Большое внимание уделено практическому применению полученных знаний при подготовке и работе с документами, таблицами. Выполнение практических упражнений способствовало формированию умений использовать простые формулы, выполнять операции с данными, строить диаграммы. Рассмотрены способы исправления типичных ошибок пользователей», — подчеркивается в сообщении. Там отмечается, что «профессиональная деятельность работников кадровых служб предполагает, в том числе, сбор, обработку, анализ и хранение большого количества данных. Решить эти и другие профессиональные задачи помогают редакторы электронных таблиц».





Занятия по программе провела Светлана Глухарева, заместитель декана факультета безопасности Института системной интеграции и безопасности, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).





Добавим, что на сегодняшний день Excel является одним из наиболее популярных приложений в мире, а его изучение предусмотрено в школьной программе.