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02 марта,
2019
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Новости

Десять компаний стали резидентами территории опережающего развития в Северске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Десять компаний будут работать в качестве резидентов территории опережающего развития (ТОР) в Северске, сообщают в региональной администрации. Соответствующие соглашения уже подписаны.  


Замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов сообщает, что для резидентов выделено десять земельных участков площадью 130 гектаров. В течение двух лет на развитие инфраструктуры производств будет направлено 87 миллионов рублей, до 2029 года планируется вложить в проекты ТОР около 12 млрд рублей, создать 1500 рабочих мест. 


«Надеемся, что осенью на территории опережающего развития первый резидент запустит производство диоксида титана. У них уже есть производственные цеха, опытная установка произвела продукцию», — передает пресс-служба областной администрации слова Андрея Антонова.

Десять компаний стали резидентами территории опережающего развития в Северске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего развития в регионах страны, в том числе и в Северске, 15 февраля 2019 года. Согласно постановлению на сайте правительства РФ, создание ТОР «Северск» будет финансироваться за счет внебюджетных источников. Специализация северской ТОР — высокотехнологичная химия, ядерные материалы,  IT, медицинская промышленность и машиностроение.

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