Десять компаний стали резидентами территории опережающего развития в Северске

Десять компаний будут работать в качестве резидентов территории опережающего развития (ТОР) в Северске, сообщают в региональной администрации. Соответствующие соглашения уже подписаны.





Замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов сообщает, что для резидентов выделено десять земельных участков площадью 130 гектаров. В течение двух лет на развитие инфраструктуры производств будет направлено 87 миллионов рублей, до 2029 года планируется вложить в проекты ТОР около 12 млрд рублей, создать 1500 рабочих мест.





«Надеемся, что осенью на территории опережающего развития первый резидент запустит производство диоксида титана. У них уже есть производственные цеха, опытная установка произвела продукцию», — передает пресс-служба областной администрации слова Андрея Антонова.