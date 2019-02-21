Десять компаний с иностранным участием арендуют лес в Томской области

Власти Томской области рассказали об объеме рубок и посадок леса в 2018 году. В целом, использование лесов в прошлом году принесло региону доход в почти миллиард рублей. Это на 200 млн рублей больше, чем в 2017 году.





По итогам прошедшего года, заготовка древесины выросла на 24% и составила 6,3 млн кубометров. Экспорт леса вырос на 53% и составил свыше 1, 330 млн кубометров. Больше всего экспортирует томский лес Узбекистан, следом идет Китай.





«Есть две отрасли Томской области, за которые не стыдно. Это агропромышленный и лесопромышленный комплекс. За пять лет мы доходную базу с использования леса увеличили в два раза. Это говорит о динамике развития отрасли. Экспорт тоже растет. Вообще, экспорт — показатель конкурентоспособности наших предприятий. Доля необработанного лесоматериалов в экспорте составляет всего 0,23%», — подчеркнул замгубернатора Кнорр.