Десять компаний с иностранным участием арендуют лес в Томской области
Власти Томской области рассказали об объеме рубок и посадок леса в 2018 году. В целом, использование лесов в прошлом году принесло региону доход в почти миллиард рублей. Это на 200 млн рублей больше, чем в 2017 году.
По итогам прошедшего года, заготовка древесины выросла на 24% и составила 6,3 млн кубометров. Экспорт леса вырос на 53% и составил свыше 1, 330 млн кубометров. Больше всего экспортирует томский лес Узбекистан, следом идет Китай.
«Есть две отрасли Томской области, за которые не стыдно. Это агропромышленный и лесопромышленный комплекс. За пять лет мы доходную базу с использования леса увеличили в два раза. Это говорит о динамике развития отрасли. Экспорт тоже растет. Вообще, экспорт — показатель конкурентоспособности наших предприятий. Доля необработанного лесоматериалов в экспорте составляет всего 0,23%», — подчеркнул замгубернатора Кнорр.
По словам Кнорра, в настоящее время в Томской области 183 компании арендуют 4,9 млн га. Арендаторов с участием иностранного капитала в регионе десять. Они заготавливают лес на территории в 1,2 га. Это 4% от всей площади лесного фонда региона.
«Мы должны вести освоение тех лесов, которые сегодня доступны для использования, как это делается во всех цивилизованных странах. Мы далеки от их общего показателя», — заметил вице-губернатор.
Напомним, «Международная инвестиционная компания Цзинье» в декабре 2017 года выиграла аренду 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей — 16 рублей за 1 га в месяц. Замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр говорил, что считать по принципу «16 рублей за гектар» некорректно — стоимость леса нужно оценивать в кубах, а не гектарах.
В декабре 2018 года стало известно, что «Цзинье» не заплатила вовремя деньги за аренду. Началась процедура расторжения договора. В конце января компания заплатила долги в размере 706 тысяч рублей, но департамент лесного хозяйства продолжил работу по расторжению договора в связи с неисполнением компанией обязательств.
25 января прокуратура обратилась в суд с заявлением о расторжении договоров аренды лесных участков, заключенных между «Цзинье» и департаментом лесного хозяйства Томской области. 29 января суд запретил рубку леса на арендованных участках.
Добавим, Томская природоохранная прокуратура нашла у лесозаготовителей региона долги за аренду лесных участков. Сумма, которую не получили федеральный и областной бюджет, достигла более 11 миллионов рублей. Иски были направлены к компаниям «ТрансСибЛесРесурс», «КФХ «Рассвет», «Аникин и К», «Цзинье», «Транссибнеруд» и «Сибирский лес».
К 2020 году власти Томской области планируют увеличить объем лесозаготовки до 10 млн кубометров в год.
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