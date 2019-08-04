Депутаты проголосовали против повышения на 35 % тарифа на тепло в Зональном
Депутаты совета Зональненского сельского поселения проголосовали против резкого повышения тарифов на теплоснабжение на 35 % , которое связано с планируемым капремонтом котельной и теплосетей. Об этом сегодня сообщила глава поселения Евгения Коновалова.
Напомним, что котельную и тепловые сети в поселке Зональная станция обслуживает АО «ТомскРТС». Чтобы устранить выявленные Ростехнадзором нарушения, нужнмо модернизировать оборудование, что, по подсчетам специалистов, будет стоит 246 млн рублей. Администрация Томского района (собственник котельной) и «ТомскРТС» должны заключить концессионное соглашение на десять лет, которое предусматривает софинансирование капремонта из федеральных средств (60 %), региональных (20 %) и инвестиций путем повышения тарифа (20 %). Предполагалось, что тариф вырастет в 2019 году на 35 %, потом будет повышаться на 4 % ежегодно.
Совет Зональненского сельского поселения большинством голосов проголосовал против этой меры. В обращении к главе Томского района Александру Терещенко говорится, что модернизация и подготовка котельной к отопительному сезону — обязанность собственника — администрации Томского района, а не жителей поселения. Предлагаемое концессионное соглашение с повышением тарифа, по мнению депутатов, «создано искусственно в интересах конкретной организации» и «противоречит действующему законодательству».
«В настоящий момент администрация Томского района совместно с администрацией поселения рассматривают альтернативные варианты финансовых моделей концессионного соглашения. «ТомскРТС» выполняет мероприятия по подготовке к отопительному сезону на котельной», — сообщила глава поселения Евгения Коновалова.
Ранее депутаты предлагали повышать тариф на теплоснабжение на 8 % каждый год. В «ТомскРТС» сообщали, что утвердить такую схему невозможно, так как она не позволяет включить 20 % инвестиций в тариф для получения софинансирования из Фонда реформирования ЖКХ из-за того, что срок модернизации объекта в рамках такого соглашения не должен превышать три года. Сейчас специалисты просчитывают вариант планового повышения тарифа в пределах нормы в течение десяти лет.
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