Депутаты проголосовали против повышения на 35 % тарифа на тепло в Зональном

Депутаты совета Зональненского сельского поселения проголосовали против резкого повышения тарифов на теплоснабжение на 35 % , которое связано с планируемым капремонтом котельной и теплосетей. Об этом сегодня сообщила глава поселения Евгения Коновалова.





Напомним, что котельную и тепловые сети в поселке Зональная станция обслуживает АО «ТомскРТС». Чтобы устранить выявленные Ростехнадзором нарушения, нужнмо модернизировать оборудование, что, по подсчетам специалистов, будет стоит 246 млн рублей. Администрация Томского района (собственник котельной) и «ТомскРТС» должны заключить концессионное соглашение на десять лет, которое предусматривает софинансирование капремонта из федеральных средств (60 %), региональных (20 %) и инвестиций путем повышения тарифа (20 %). Предполагалось, что тариф вырастет в 2019 году на 35 %, потом будет повышаться на 4 % ежегодно.





Совет Зональненского сельского поселения большинством голосов проголосовал против этой меры. В обращении к главе Томского района Александру Терещенко говорится, что модернизация и подготовка котельной к отопительному сезону — обязанность собственника — администрации Томского района, а не жителей поселения. Предлагаемое концессионное соглашение с повышением тарифа, по мнению депутатов, «создано искусственно в интересах конкретной организации» и «противоречит действующему законодательству».