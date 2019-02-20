Депутаты облдумы: в школьных столовых нужно внедрять безналичную оплату

В школе № 4 в две смены учится более 1500 детей. Их питание организовано на аутсорсинге. По словам директора Владимира Зятнина, уже 20 лет этим занимается одна и та же подрядная организация. Столовая полного цикла, кухня укомплектована необходимым оборудованием. Меню согласовано Роспотребнадзором, за качеством обедов следят заместитель директора по общим вопросам, социальный педагог, медсестра, врач.

«Все завтраки и обеды готовятся на площадке школы, и это очень хорошо, – отметил депутат Сергей Автомонов. – Есть современное варочное оборудование, администрация учебного заведения следит за качеством питания, найдено решение деликатного вопроса бесплатного питания детей из малообеспеченных семей. Современные требования к школьному питанию заставляют поваров формировать широкий выбор первых и вторых блюд, которые были бы одновременно вкусными, полезными и по карману родителям. В некоторых школах внедряется система, при которой ребенок не контактирует с наличностью, а оплачивает себе еду в столовой специальной электронной картой, интегрированной в школьную платформу. Средства на нее зачисляет родитель. Наша задача максимально тиражировать этот опыт. И еще одним положительным эффектом такой системы является тот факт, что, не имея наличности в кармане, ребенок не побежит в ближайший ларек за чипсами, а выберет полноценный завтрак или обед.





В свою очередь, депутат Леонид Терехов отмечает, что необходимо обратить внимание на полноценность рациона питания. Согласно информации контрольных органов, в некоторых образовательных учреждениях не всегда в достаточном количестве детям подается творог, рыба, фрукты и другие полезные продукты.





«Важно организовать сбалансированное питание, чтобы меню детей было здоровым, калорийным, чтобы блюда были вкусными – всё это влияет на здоровье детей, — добавил Леонид Терехов. — Также считаю важным, чтобы закупки продуктов для школьных столовых производились у томских поставщиков. Сейчас только некоторым учреждениям это удается сделать, но закупаются небольшие объемы продукции и используются прямые поставки».





По мнению Сергея Автомонова, к проверке качества питания нужно активнее привлекать родителей. Сегодня не во всех школах родительские комитеты входят в состав бракеражных комиссий. Но именно родители должны стать главными контролерами и знать, какого качества закупаются продукты, и какие блюда готовятся для детей. В ходе поездок депутаты обнаружили пробелы в действующем областном законодательстве.







Ранее сообщалось, что родители учеников школы №4 пожаловались на нехватку еды детям, которые учатся во вторую смену.

