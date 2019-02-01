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01 февраля,
2019
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Депутаты на год продлили льготу на земельный налог для дольщиков домов-долгостроев

ТВ2
ТВ2
22 часа назад

Депутаты продлили льготу на земельный налог до 1 января 2020 года для дольщиков «проблемных» домов и садоводов. Такое решение было принято на очередном заседании комитета гордумы по бюджету, экономике и собственности, сообщает пресс-служба гордумы.


Отмечается, что в 2017 году городские депутаты уже освобождали от земельного налога жилищно-строительные кооперативы, созданные дольщиками, чтобы завершить строительство многоквартирных домов на участках, принятых от застройщиков-банкротов. Срок действия льготы устанавливался до 1 января 2019 года. Но одному «проблемному» дому по ул. Нефтяная, 3 не хватило времени завершить строительство. ООО «СП «Рекон» ликвидировано в связи с банкротством. Сейчас дом достраивает ЖСК «Нефтяная, 3».

Депутаты на год продлили льготу на земельный налог для дольщиков домов-долгостроев

Также льготный коэффициент к ставке арендной платы за землю 0,01 будет применен для организаций, которые с согласия дольщиков достраивают «проблемные» дома. Сейчас таких «долгостроев» три, их первоначальные застройщики находятся в процедуре банкротства.


Кроме того, депутаты единогласно поддержали решение освободить томичей старше 55 и 60 лет от платы аренды за мичуринские и садовые участки. Ранее в решении Думы говорилось о 100-процентной льготе для пенсионеров.


«Несколько лет назад мы с коллегами приняли решение освободить томских пенсионеров от арендной платы за огороды. Чтобы после пенсионной реформы все горожане старше 55 и 60 лет по-прежнему имели право на эту льготу, на ближайшем собрании Думы мы примем соответствующее решение. Уверен, депутаты его поддержат»,  — приводит пресс-служба слова председателя Думы Сергея Панова.


Окончательное решение по вопросам будет принято на февральском собрании городской Думы.

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