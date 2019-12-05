Депутату Госдумы Вере Ганзе угрожают из-за закона о запрете продажи снюса

Депутату Госдумы Вере Ганзе, представляющей в том числе и Томскую область, стали поступать сообщения с угрозами после ее инициативы по запрету продажи снюса (разновидности табачных изделий) в России. Угрозы стали поступать на ее почту и в социальные сети. Первое письмо она получила 3 декабря.

«Это не то что угрозы. Я не успела сделать скриншот, — цитирует Веру Ганзю издание «Прецедент». — Один тип написал в VK с матами: «Вы знаете, что такое снюс? Если вы его запретите, то вам такое будет. Забудете собственное имя. Так что подумайте». Как только я прочитала, он удалил, а потом написал спустя какое-то время «Вы подумали?» и тут же удалил».





По словам депутата, на электронную почту также пришло несколько писем — в них депутата предупреждают о том, что за продажей снюса стоит «очень мощная мафия».





«Пишут, что это запрещено во всех странах и весь этот криминальный бизнес расцвел махровым цветом у нас в России, — отмечает Вера Ганзя. — Это же сотни миллионов рублей доходов. Это не первый раз, когда сталкиваюсь с подобным. Зачастую влезаю в проблемы с мощным, криминальным лобби. Меня пытались пугать, но это я не беру в голову, потому что тот, кто хочет навредить, он предупреждать не станет».





Добавим, что 3 декабря в рамках собрания городской Думы с инициативой проверить компании, которые занимаются продажей снюсов, выступил депутат Игорь Морозов. Он отметил, что вещество вызывает сильнейшее привыкание, но не является запрещенным. Морозов предложил проверить, есть ли и в порядке ли у подобных компаний документы на аренду, отчетность и прочее.