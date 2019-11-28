Депутат облдумы: «При такой зарплате в школах будут гастарбайтеры работать»
В октябре 2019 года учителя, несмотря на повышение окладной части, получили меньше, чем год назад. С таким заявлением выступила депутат областной Думы от КПРФ Наталья Барышникова, которая долгое время проработала в школе.
Напомним, в июне в Томске прошел пикет бюджетников. Работники школ, детских садов и учреждений культуры города потребовали повысить окладную часть до 45 % от всей зарплаты, так как она не дотягивала до 30 %. Остальная часть оплаты труда — компенсационные и стимулирующие выплаты, они составляют 70 %.
В начале июля заммэра Ирина Ярцева рассказала, что администрация повысит окладную часть работникам образования и культуры с 1 сентября.
«Окладную часть в результате увеличили с 30 до 45 %. Хотя Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений еще в 2015 году рекомендовала оклад на уровне 70 % от зарплаты, — сказала Наталья Барышникова в ходе своего выступления в Думе. — Повышение на 15 % не изменило ситуацию. По статистике, зарплата учителей – 35 тысяч рублей. Десять тысяч учитель получает за свои прямые обязанности, плюс тысячу-полторы за проверку тетрадей и классное руководство. На 25 тысяч нужно «напеть» и «наплясать» — конкурсы, квесты, викторины. Когда это должен делать учитель, у которого нагрузка 30 часов в неделю?».
Наталья Барышникова приводит пример. Так, при нагрузке в 25 часов в 2018 году учителя получали 25 тысяч рублей. В 2019 году при нагрузке в 38 часов зарплата составляет 28 тысяч рублей.
«Такая система отталкивает от работы в школах молодых педагогов, которые не имеют ни большого стажа, ни высоких категорий. Для молодежи это выглядит как бесплатная и бессмысленная работа. Немногочисленные молодые люди, которые приходят в школу, идут из лучших побуждений — учить детей. А им предлагают вместо этого участвовать в выходные дни в непонятных квестах, отрывать время от семьи, от возможности дополнительного заработка. При таких подходах в школах будут гастарбайтеры работать», — отметила Барышникова.
Она призвала прекратить издевательство над учителями и обеспечить их труд достойной зарплатой.
Вопрос по зарплатам бюджетников входит в «майские указы» Владимира Путина. Он их подписал в 2012 году, в день вступления в должность президента. Всего в «майских указах» содержится 218 поручений правительству на 2012-2020 годы. Среди поручений, например, доведение к 2020 году числа высокопроизводительных рабочих мест до 25 млн, обеспечение жильем 60 % нуждающихся в этом семей. Один из самых больших блоков указов касается соцполитики, в частности, зарплат бюджетников.
По данным Томскстата, средняя заработная плата в сфере образования на начало 2019 года в Томской области составляла более 36 тысяч рублей. Бюджетники отмечали, что на самом деле она намного меньше.
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