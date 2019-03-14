Депутат Госдумы, представляющий Томскую область, посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом заявил, что им нужно всего лишь похудеть, чтобы избавиться от болезни.

«Лечение сахарного диабета — это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес. Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30−40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», — сказал парламентарий.





Инициатор законопроекта Федот Тумусов был возмущен такой позицией. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что «отношение «Единой России» к людям — все в этом ответе: «Есть надо меньше». По словам Тумусова, инициатива была направлена на то, чтобы оказывать диабетикам комплексную поддержку — медицинскую, социальную и экономическую.