Депутат Госдумы, представляющий Томскую область, посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться
Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом заявил, что им нужно всего лишь похудеть, чтобы избавиться от болезни.
«Лечение сахарного диабета — это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес. Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30−40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», — сказал парламентарий.
Инициатор законопроекта Федот Тумусов был возмущен такой позицией. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что «отношение «Единой России» к людям — все в этом ответе: «Есть надо меньше». По словам Тумусова, инициатива была направлена на то, чтобы оказывать диабетикам комплексную поддержку — медицинскую, социальную и экономическую.
Николай Герасименко в Госдуме представляет Республику Алтай и Алтайский край, Кемеровскую и Томскую области. Он закончил Алтайский государственный медицинский институт, доктор медицинских наук. В Госдуме входит в комитет по охране здоровья.
Сахарный диабет — хроническая болезнь, развивающаяся в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. В результате неконтролируемого диабета развивается гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к повреждениям систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.
Диабет бывает нескольких типов. При этом риск возникновения диабета первого типа никак нельзя уменьшить, поддерживая здоровый образ жизни.
На территории Томской области в регистр граждан, страдающих сахарным диабетом, включено 36 149 человек — 35 877 взрослых и 272 ребенка в возрасте до 18 лет. Из них в Томске проживают 48,6% взрослых и 37,9% детей. Сахарным диабетом с потребностью в инсулине страдают 7 462 человека (20,64 % от общего числа больных) и у 28 687 человек (79,36 %) сахарный диабет без потребности в инсулине.
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