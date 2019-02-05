Депутат Госдумы предложил бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать людям продукты за несколько дней до истечения срока годности, пишет агентство городских новостей «Москва».

По его словам, такая практика существует во всем мире и ее следует внедрить в России.





По оценкам Вострецова, это будет выгодно и торговым сетям, которые расходуют значительные средства на утилизацию просроченной продукции. Кроме того, для ритейлеров такая мера может послужить дополнительной социальной рекламой.





Компаниям, готовым пойти на подобный шаг, следует предоставлять налоговые льготы, полагает Вострецов.





«Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки», — пояснил он.





В то же время ответственность за переклеивание ценников надо ужесточить, считает депутат. Ее уровень должны устанавливать эксперты, способные оценить степень угрозы жизни от употребления в пищу просроченных продуктов.