Добрые новости
26 ноября,
2019
1
фото
Новости

Депутат Госдумы поддержала идею Жвачкина сделать 31 декабря выходным днем

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Депутат Госдумы поддержала идею Жвачкина сделать 31 декабря выходным днем

«Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — сказала Тамара Плетнева.


Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря. По словам губернатора, свое решение он принял по «многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.