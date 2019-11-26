Депутат Госдумы поддержала идею Жвачкина сделать 31 декабря выходным днем

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», — сказала Тамара Плетнева.





Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря. По словам губернатора, свое решение он принял по «многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».