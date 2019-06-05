Депутат Госдумы обратилась к Сергею Жвачкину с проблемами вырубки леса в регионе

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Депутат Госдумы Вера Ганзя обратилась к губернатору Томской области с просьбой обратить внимание на проблему вырубки леса в регионе как иностранными компаниями, так и местным бизнесом. Об этом сообщило официальное издание федерального собрания «Парламентская газета».

Вера Ганзя рассказала о том, что при вырубках нормы лесовосстановления в отдаленных районах не соблюдаются. Она также упомянула про деятельность китайских компаний.

«Это достаточно сомнительные сделки, которые наносят серьезный урон нашему природному богатству. Остановить эту напасть можно только вернув штатные расписания лесников, которые работали в советское время. И если мы это сделаем, то тогда можем гарантировать, что таких незаконных вырубок леса будет меньше <...> Это очень серьезная проблема, и нужно смотреть сегодня в наших законах как эту проблему ликвидировать. Безусловно, это потребует денег. С другой стороны, уничтожать леса в таком количестве недопустимо», — сказала депутат.

Вера Ганзя планирует после визита составить депутатский запрос на имя губернатора. Она добавила, что намерена работать над созданием методов борьбы с «чернымм» лесорубами. Депутат планирует отметить в своем обращении моменты в законодательстве, которые мешают исполнять лесникам свои функции, а в перспективе составить список поправок в закон и рассмотреть их в Госдуме.

«Мне бы хотелось видеть документы, по которым разрешается вырубка лесов, где она проводится на законных основаниях, а также условия, которые были прописаны в договоре. Второй вопрос — это как осуществляется контроль за соблюдением условий вырубки и лесоохранной деятельности тех людей, которые получили лесные массивы в аренду. Какие перспективы на будущее есть у предприятий, которые работают на этой земле, в том плане, чтобы восстановить природные богатства и оставить после себя не выжженную пустыню, а молодой подросший лес», — сказала Вера Ганзя.

Ранее депутат посвятила этому пост на своей личной странице в Facebook.

«Лес — наше богатство. Берегите лес! Такие плакаты можно видеть в самых разных местах вдоль дорог. Давайте посмотрим как "берегут" лес в Томской области. Его просто хищнически уничтожают. В первую очередь, арендаторы, как наши, так и иностранные. Ну, а во вторую - местные черные лесорубы, незаконно вырубающие леса и продающие круглый лес китайцам за бесценок. Становится страшно от этого беспредела. Глава Зырянского района попытался остановить эту вакханалию, но ему быстро устроили ДТП. Только чудом он успел увернуться и остался жив. Томская область отапливается дровами. Уровень газификации 13%, а уголь после транспортировки становится золотым. Пресловутый валежник вызывает у жителей сарказм и откровенную ненависть по отношению к тем, кто так гордится этим законом. Как остановить уничтожение лесов? Для начала вернуть прежние лесничества с прежним функционалом. Ужесточить наказание за незаконную вырубку и воровство леса. Ужесточить контроль и за законной заготовкой леса. Для этого вместо планового контроля с его огромной кучей согласований ввести внезапный контроль. Всё это, кстати, предложения местных руководителей. И ещё у меня появилось очень много вопросов к губернатору С.А. Жвачкину, который работает на этой должности с 2012 года. Это в годы его руководства областью заключались кабальные арендные договоры сроком на 49 лет. А поэтому обращаюсь за объяснениями к самому губернатору и готовлю соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Больше нельзя жить по принципу «После нас хоть потоп», — написала депутат.