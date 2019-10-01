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01 октября,
2019
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Новости

Депутат городской Думы вступился за мотоциклистов Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Депутат городской Думы Константин Беляков призвал отменить решение о частичном запрете движения по проспекту Ленина для мотоциклистов.


«Мы живем в стране равных возможностей. Я люблю мотоциклы, и таких людей, как я, достаточно много. Некоторые даже зимой в Сибири ездят на мотоцикле. <...> Я работаю в ТГУ и сейчас не могу без нарушений доехать до работы. На мой взгляд, решение о запрете проезда было непродуманным», — заявил Беляков, выступая на очередном собрании городской Думы.


Он подчеркнул, что отмена запрета будет поддержана огромным количеством мотоциклистов Томска.

Депутат городской Думы вступился за мотоциклистов Томска
Фото: с личной страницы Константина Белякова в Фейсбуке

​Ранее сообщалось, что городская комиссия по безопасности дорожного движения решила частично запретить движение мотоциклам по центру ТомскаПоводом стало ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. По предварительной информации, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В мэрии отметили, что в перспективе движение мотоциклов может быть запрещено на всем протяжении центрального проспекта. 

Байкеры Томска с этим решением не согласились. Они подчеркнули, что являются такими же полноправными участниками дорожного движения, как и автомобилисты.

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