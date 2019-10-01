Депутат городской Думы вступился за мотоциклистов Томска

Депутат городской Думы Константин Беляков призвал отменить решение о частичном запрете движения по проспекту Ленина для мотоциклистов.
«Мы живем в стране равных возможностей. Я люблю мотоциклы, и таких людей, как я, достаточно много. Некоторые даже зимой в Сибири ездят на мотоцикле. <...> Я работаю в ТГУ и сейчас не могу без нарушений доехать до работы. На мой взгляд, решение о запрете проезда было непродуманным», — заявил Беляков, выступая на очередном собрании городской Думы.
Он подчеркнул, что отмена запрета будет поддержана огромным количеством мотоциклистов Томска.
Ранее сообщалось, что городская комиссия по безопасности дорожного движения решила частично запретить движение мотоциклам по центру Томска. Поводом стало ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. По предварительной информации, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В мэрии отметили, что в перспективе движение мотоциклов может быть запрещено на всем протяжении центрального проспекта.
Байкеры Томска с этим решением не согласились. Они подчеркнули, что являются такими же полноправными участниками дорожного движения, как и автомобилисты.