Депутат городской Думы вступился за мотоциклистов Томска

Депутат городской Думы Константин Беляков призвал отменить решение о частичном запрете движения по проспекту Ленина для мотоциклистов.







«Мы живем в стране равных возможностей. Я люблю мотоциклы, и таких людей, как я, достаточно много. Некоторые даже зимой в Сибири ездят на мотоцикле. <...> Я работаю в ТГУ и сейчас не могу без нарушений доехать до работы. На мой взгляд, решение о запрете проезда было непродуманным», — заявил Беляков, выступая на очередном собрании городской Думы.





Он подчеркнул, что отмена запрета будет поддержана огромным количеством мотоциклистов Томска.