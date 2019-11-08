«Денег нет, но вы держитесь». Рэпер из Северска сложил песню из ярких цитат политиков

Дмитрия Ермолова из Северска любители рэпа знают под псевдонимом GuntanoMo. В августе 2019 года Дмитрий наткнулся на мем с подборкой популярных цитат российских политических деятелей за последние несколько лет и решил их увековечить в рэпе.





«Я подумал — а если их зачитать, хороший такой социальный трек получится, что собственно и сделал!» — пишет Дмитрий на своей страничке во ВКонтакте.





Он предупреждает, что это не клип, а просто визуальное оформление песни. Итак, премьера! Смотрите и вспоминайте, что думают о нас с вами наши политики.

