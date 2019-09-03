День томича-2019: уха для всех, фестиваль деревянного зодчества и исторический квиз

7 и 8 сентября город в пятый раз отпразднует День томича. Власти рассчитывают, что праздник посетит каждый пятый житель города. Организаторы уже подготовили около 30 праздничных площадок. Подробнее о программе Дня томича в материале ТВ2.

Начнется День томича с традиционного пушечного залпа на Воскресенской горе в 12 часов. После традиционного открытия праздник продолжится Парадом университетов, который завершится на Ново-Соборной площади посвящением в томичи всех первокурсников, а затем начнется яркий танцевальный флешмоб.

В День томича по проспекту Ленина пройдет IV Изумрудный карнавал. Команды начнут свое «Умное путешествие» в 12.00 от переулка Нахановича, пройдут по проспекту Ленина, ул. Герцена и ул. Советской и финишируют в Городском саду, на главной сцене которого их будут ждать зрители и участники творческих коллективов города. Одновременно с началом шествия на центральной сцене Городского сада начнется концертная программа с участием творческих коллективов Центра сибирского фольклора, Дома детского творчества «Созвездие», Дома детского творчества «Искорка», СОШ № 40 и Дома культуры «Маяк».

Так, по традиции будет работать площадка «Вкусное местное». Лучшие томские производители представят свою продукцию для горожан в переулке Томском, под «звездным» небом. Там же будут поставлены и пять новых рекордов. Организаторы не раскрывают, чем именно удивят гостей, но уже рассказали, что всех гостей фестиваля ждет большой котел «Сибирской ухи» из пяти видов рыб.

Откроется праздник на Ново-Соборной площади в 13:00. Работа праздничных площадок продлится до 19:00.

Подведут 7 сентября и итоги Томского фестиваля цветов, который уже стартовал на Ново-Соборной. В этом году в фестивале примут участие 11 команд. Среди них восемь участников первого фестиваля — ООО «Цветочная компания», Сибирский ботанический сад ТГУ, сеть цветочных салонов «Азалия», Корпоративный институт» ООО «Газпром трансгаз Томск», Музей истории Томска, салон цветов «Ирис», компания «Gardengroup», цветочная лавка «Зеленая мама». Дебютантами фестиваля стали сеть салонов цветов «Жасмина», зрелищный центр «Аэлита» и Мастерская флористики Art&Rose. В этом году участники фестиваля будут воплощать разнообразные креативные задумки. Языком цветов томичам расскажут о театре и истории, о коротком сибирском лете, о деревянной архитектуре и альма-матер Томска. Планируется, что созданные в рамках фестиваля арт-объекты простоят до 15 сентября.

С 14.00 на территории Ново-Соборной площади будет работать традиционная площадка «Спортивные люди». Жители города смогут принять участие в различных соревнованиях, мастер-классах, сфотографироваться в экипировке, попрыгать на батутах, сдать нормы ГТО, а также посмотреть показательные выступления профессиональных спортсменов и учащихся спортивных школ Томска.





Томичам предлагается поучаствовать в 14 станциях спортивной зоны праздника, в том числе в соревнованиях по шашкам и шахматам, настольному теннису, футболу, баскетболу, флорболу и другим видам спорта.





Горожанам будут представлены различные виды спорта, от утонченной художественной гимнастики и акробатического рок-н-ролла до зрелищных единоборств и бокса. Гости праздника смогут попробовать свои силы в поднимании штанги, гири.





Во время праздника томичам представится возможность сдать нормы ГТО, а именно: пройти испытания по отжиманию, наклону, подниманию туловища, прыжкам в длину с места, рывку гири 16 кг, стрельбе из электронного оружия и подтягиванию на низкой перекладине. Также состоится вручение сертификатов и значков.





Кроме этого, будут проведены соревнования и мастер-класс по компьютерному спорту. Мероприятия пройдут в кафе «Кафедра».