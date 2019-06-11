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11 июня,
2019
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День рождения сэра Пола Маккартни отпразднуют в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

18 июня великому битлу сэру Полу Маккартни исполнится 77. В этот в день в кафе-музее «Солянка» (ул.Учебная, 35г) пройдет праздничный концерт, где хиты великого битла исполнит музыкант и писатель Юлий Буркин — автор трех книг о «Битлз» и переводов их песен.


Концерт начнется в 19.00. Музыканты и администрация кафе обещают сюрпризы. Например, впервые прозвучит перевод знаменитого хита Маккартни «Миссис Вандебилт». В России эта песня больше известна, как «Хоп, хей-хоп». 


Еще там можно будет приобрести книгу с двумя романами – «Осколки неба, или Подлинная история Битлз» и «The Beatles. Иное небо» — и получить автограф автора.

День рождения сэра Пола Маккартни отпразднуют в Томске

Сэр Джеймс Пол Маккартни  — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии «Грэмми», рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи. Он собрал самое большое количество зрителей на платный концерт — 184 тысячи человек — в 1990 году в Рио-де-Жанейро. 60 дисков с его композициями получили статус «золотых».

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