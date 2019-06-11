День рождения сэра Пола Маккартни отпразднуют в Томске

18 июня великому битлу сэру Полу Маккартни исполнится 77. В этот в день в кафе-музее «Солянка» (ул.Учебная, 35г) пройдет праздничный концерт, где хиты великого битла исполнит музыкант и писатель Юлий Буркин — автор трех книг о «Битлз» и переводов их песен.





Концерт начнется в 19.00. Музыканты и администрация кафе обещают сюрпризы. Например, впервые прозвучит перевод знаменитого хита Маккартни «Миссис Вандебилт». В России эта песня больше известна, как «Хоп, хей-хоп».



Еще там можно будет приобрести книгу с двумя романами – «Осколки неба, или Подлинная история Битлз» и «The Beatles. Иное небо» — и получить автограф автора.