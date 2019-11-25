День матери - 2019: томички стали реже рожать детей

За 9 месяцев 2019 года на свет появилось 7880 малышей, что на 1020 малышей (на 11,5 %) меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Томскстат. Специалисты отмечают, что самое большое число рождения детей приходится на женщин в возрасте от 25 до 39 лет.





В 2018 году в области родилось 11 785 малышей, из них 6125 мальчиков и 5660 девочек. Из общего числа родившихся в прошлом году 37 % — первенцы. Второй ребенок появился у 4634 матерей, третий — у 1877 женщин, четвертый и более — у 888 мам.