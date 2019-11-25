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25 ноября,
2019
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День матери - 2019: томички стали реже рожать детей

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

За 9 месяцев 2019 года на свет появилось 7880 малышей, что на 1020 малышей (на 11,5 %) меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Томскстат. Специалисты отмечают, что самое большое число рождения детей приходится на женщин в возрасте от 25 до 39 лет. 


В 2018 году в области родилось 11 785 малышей, из них 6125 мальчиков и 5660 девочек. Из общего числа родившихся в прошлом году 37 % — первенцы. Второй ребенок появился у 4634 матерей, третий — у 1877 женщин, четвертый и более — у 888 мам.

У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 433 малыша. Женщины постарше (в возрасте 45 лет и более) также решаются на рождение ребенка, ими рожден 21 малыш. Одна мамочка дала жизнь тройне, 130 – двойням. Самой юной маме в прошлом году было всего 13 лет, самой старшей – 53 года, — отметили в ведомстве. 

На начало 2019 года в Томской области проживало 572 тысячи женщин. В репродуктивном возрасте находилась 271 тысяча женщин. 46 % из них — женщины детородного возраста от 20 до 34 лет.

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