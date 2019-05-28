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28 мая,
2019
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День маленького томича и 415-летний юбилей: как город встретит праздники

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Седьмого июня 2019 года Томску исполняется 415 лет. О том, как в городе отметят юбилей, журналистам рассказали заммэра по социальной политике Константин Чубенко и начальник управления культуры Денис Шостак. 

День маленького томича и 415-летний юбилей: как город встретит праздники

Декаду празднования 415-летия города мы начнем 1 июня с уже ставшего традиционным Дня маленького томича, — рассказал Денис Шостак. — Программа начнется в 13:00 на площади Ново-Соборной и продолжится до 18:00. Весь день детей будут развлекать клоуны, ходулисты и ростовые куклы, будут работать выставки и площадки, а на сцене выступят творческие коллективы города.

По словам начальника городского управления культуры, праздничные мероприятия пройдут не только на главной площади Томска, но и на других площадках. Так, в переулке Спортивном выставят служебные машины, ретромобили, мотоциклы и другие автомобили. 31 мая детский праздник пройдет в Пушкинской библиотеке, а 1 июня на Белом озере и в Театральном сквере. 


«Празднование Дня города 7 июня мы решили разбить на несколько блоков: исторический, музыкальный, танцевальный и студенческий, — продолжил рассказывать о мероприятиях Константин Чубенко. — Исторический блок откроется в 12 часов на Воскресенской горе с краеведческой экспозиции «Граду быть». Студенческий, танцевальный и музыкальный блоки пройдут на площади Ново-Соборной и центральных улицах города». 

День маленького томича и 415-летний юбилей: как город встретит праздники

Историческая экспозиция на Воскресенской горе будет открыта в течение всего дня. На площади Ново-Соборной в рамках праздника выступят детские коллективы, пройдут викторины о Томске, игры и спортивные состязания. В 16.30 на центральной площади Томска начнется концерт «Город над Томью», завершит который вступление джаз-оркестра ТГУ-62. После, в 20:00, выступят коллективы томских вузов, танцевальная студия «Юди» и шоу-балет «Вавилон».

День маленького томича и 415-летний юбилей: как город встретит праздники

Заммэра по социальной политике добавил, что в этом году мероприятия ко Дню города продолжатся до конца июня. Одним из завершающих событий праздничного цикла станет первый общегородской выпускной.

Мы соберем выпускников всех школ города Томска и устроим для них праздник, — сказал Константин Чубенко. — В Томске есть море людей, достойных выступать и на федеральных площадках, но на этом празднике мы хотим дать возможность для реализации самим выпускникам. Это будет новым и ярким событием для города. Дата праздника определена, но оглашать я ее пока не буду.

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