День Конституции: что 68 % россиян хотят поменять в главном законе страны?
12 декабря в России отмечается День Конституции. Фонд изучения общественного мнения опубликовал опрос россиян о том, как они относятся к главному документу страны и какие поправки хотели бы внести в него. 68 % респондентов заявили о желании изменить Конституцию.
В прошлом году этот показатель составлял 66 %, а в 2013-м — 44 % ( опросы на эту тему не проводились с 2014 по 2017 год). О нежелании пересматривать Конституцию заявили 17 % россиян (меньше, чем в прошлом году, на 20 % и на 25 % меньше, чем в 2013-м).
В этом году социологи опрашивали полторы тысячи россиян в 53 регионах России 30 ноября — 1 декабря.
На вопрос, является ли российская Конституция хорошей или плохой, 54 % ответили «хорошая» (53 % в 2018 году и 48 % в 2013-м). «Плохим» закон назвали 22 % граждан (21 % в прошлом году и 18 % в 2013-м).
Также 47 % граждан считают, что Конституция сегодня - формальный документ, который не определяет жизнь страны. Не согласны с ними 43 %. Считают, что Конституция помогает защищать права рядовых граждан, 43 %, а 47 % с ними не согласны.
Основные положения главного закона знакомы только 46 % населения, а 51 % ответили, что не знают их. При этом текст читали 59 % против 40.
«Чтобы к людям относились нормально». Что хотят менять россияне?
Во время опроса у россиян уточняли, какие именно поправки стоило бы внести в Конституцию.
Больше всего граждан — 6 % — высказались за внесение поправок, касающихся повышения заботы о пенсионерах и других группах населения, улучшения социальной политики в целом. Из цитат респондентов: «Все для обычных людей и улучшения их жизни»; «Чтобы к людям относились нормально»; «Желательно, чтобы по социальной защите больше гарантий».
На втором месте — 5 % — поправки, касающиеся повышения уровня жизни. Опрошенные объясняли социологам: «Чтобы была стабильная, хорошая зарплата и хорошая пенсия»; «Повышение пенсии пенсионерам, чтобы было заметно»; «Пересмотреть прожиточный минимум».
По 3 % жителей высказались за поправки по улучшению качества бесплатной медицины и медицины в целом, улучшению качества образования, расширению возможностей получения бесплатного образования. «Там сказано, что каждый имеет право на бесплатное образование, но качество этого образования хуже некуда», — комментировали респонденты. А также за изменения для защиты прав простых людей. «Чтобы было больше прав у простого народа, как в Америке»; «Прав-то нету у людей», — говорили россияне.
По 2 % высказались в пользу отмены закона о повышении пенсионного возраста, за поправки, усиливающие борьбу с коррупцией, направленные на ужесточение наказания за преступления и введение смертной казни.
Столько же заявили, что в законе нужно предусмотреть контроль над ценами: «урегулировать цены на продукты, бензин»; «чтобы подешевело все»; расшить право на свободу собраний и свободу слова: «митинги не разрешают, а в Конституции можно выражать свое мнение свободно», а также внести изменения, касающиеся президента, Федерального собрания, правительства: «больше прав у президента»; «ограничение на срок президента. Нужно жесткое ограничение — не более двух сроков вообще»; «сократить срок президентских полномочий и Федерального собрания до четырех лет»; «влияние парламента на исполнительную власть»).
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