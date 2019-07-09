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09 июля,
2019
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Дело сына спикера Думы Томской области Оксаны Козловской передали в суд

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении директора томской «Инвестиционно-строительной компании «Траст» Михаила Волохова, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник.


«Дело Волохова направлено в Центральный районный суд Новосибирска — по месту расположения части Росгвардии, в интересах которой предприниматель должен был построить жилье», — сказал собеседник агентства.


Ранее следователи управления МВД по ЗАТО предъявили Волохову обвинение в мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальный срок наказания по этой статье — до десяти лет лишения свободы.


«В 2012 году обвиняемый заключил госконтракт на 188 млн рублей на строительство в ЗАТО Северск 130 квартир для на тот момент внутренних войск МВД (ныне Росгвардия), охранявших СХК. Полиция выявила хищение 38 млн рублей при строительстве», — пояснил источник.

В настоящее время Михаил Волохов находится на свободе. Суд запретил ему покидать пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева С. Ю. по вопросу достройки дома на ул. Ленинградская».


В пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска агентству подтвердили, что к ним поступило дело Волохова, однако других деталей не уточнили.


По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Михаил Волохов является директором ООО «Инвестиционно-строительная компания «Траст», зарегистрированного в Северске в 2006 году. У компании имеются незавершенные исполнительные производства, приостановлены операции по счетам.


Волохов является руководителем еще шести компаний, которые занимаются консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления, инвестициями в ценные бумаги, строительством, операциями с недвижимостью, а также владельцем предприятия по производству одежды.

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