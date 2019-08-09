Дело об экстремизме завели на барнаульца за публикацию семилетней давности

Жителя Барнаула вызвали на допрос в ФСБ из-за видео, опубликованного в 2011 году. Как рассказал мужчина изданию «Сибирь.Реалии» , его обвиняют в распространении экстремистских материалов.

Обвиненный в экстремизме барнаулец Олег Григорьев утверждает, что выложил видео не в общей ленте «ВКонтакте», а в одном из удаленных разделов страницы.





По словам Олега Григорьева, на допросе в ФСБ ему «пообещали» административный штраф в одну-две тысячи рублей. Повод для штрафа — двухминутное видео с лозунгом «Припомним жуликам и ворам манифест».