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09 августа,
2019
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Новости

Дело об экстремизме завели на барнаульца за публикацию семилетней давности

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жителя Барнаула вызвали на допрос в ФСБ из-за видео, опубликованного в 2011 году. Как рассказал мужчина изданию «Сибирь.Реалии», его обвиняют в распространении экстремистских материалов.

Дело об экстремизме завели на барнаульца за публикацию семилетней давности

Обвиненный в экстремизме барнаулец Олег Григорьев утверждает, что выложил видео не в общей ленте «ВКонтакте», а в одном из удаленных разделов страницы.


По словам Олега Григорьева, на допросе в ФСБ ему «пообещали» административный штраф в одну-две тысячи рублей. Повод для штрафа — двухминутное видео с лозунгом «Припомним жуликам и ворам манифест».

В записи просто призывают не голосовать за партию «Единая Россия», а отдать голос за любую другую политическую организацию из-за того, что правительство не выполняет данные ранее обещания, — рассказал Григорьев. — Лично я не вижу в этом ничего экстремистского и вину не признаю. Я обычный житель Барнаула, посещал несколько митингов. Но сейчас стараюсь привлечь к этому делу как можно больше общественности, потому что практика показывает: пришить могут дополнительно что угодно и кому угодно. Если вспомнить ту же Мотузную.

В ближайшие дни Олег Григорьев ожидает вызова в суд.


В феврале 2019 года после частичной декриминализации 282 статьи алтайский Следственный комитет закрыл уголовные дела «мем-экстремистов» Марии Мотузной и Андрея Шашерина. Их обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за публикацию в «ВК» картинок на религиозную тематику. 

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