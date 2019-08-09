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09 августа,
2019
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Дело о хищении ₽150 млн у дольщиков передали в суд

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Дело о хищении 150 млн рублей у участников долевого строительства в Томске передали в суд, сообщают в прокуратуре Томской области. Застройщик обвиняется в «совершении преступления и причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения» (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).


В пресс-службе прокуратуры сообщают, что с 2015 года по март 2017 года обвиняемый, житель Томска, возглавлял строительную компанию и строил многоквартирный жилой дом в Кировском районе Томска. Для этого он привлек средства 16 участников, физических и юридических лиц, на сумму 150 млн рублей. Свои обязательства обвиняемый не выполнил.


Дело передано в Кировский районный суд Томска. Свою вину обвиняемый не признает. В суде и прокуратуре информацию о личности застройщика не уточняют. Источник vtomske.ru утверждает, что речь идет о долгострое на улице Кулева, 27, 29, застройщиком которого является ООО «Сибирь».

Дело о хищении ₽150 млн у дольщиков передали в суд

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