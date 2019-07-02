Дело Михаила Бегуна: прокурор требует восемь лет, защита — оправдать

В Ленинском районном суде продолжились судебные прения по делу экс-главы регионального МЧС Михаила Бегуна, которого обвиняют в получении взятки. Гособвинение запросило для экс-руководителя Михаила Бегуна восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей. Сторона защиты настаивает на полной невиновности и просит оправдать Бегуна.

В ходе прений прокуратура также попросила суд на три года лишить Бегуна права занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и лишить его специального звания генерал-майора внутренней службы.





Максимальное наказание по статье «Получение взятки в крупном размере» – 12 лет лишения свободы.





В свою очередь в ходе сегодняшних прений адвокаты отметили, что у Михаила Бегуна не было возможности защищаться, как только он стал подозреваемым: к нему целые сутки не пускали адвокатов. Они смогли приступить к выполнению своих обязанностей только на следующий день после задержания, 25 июля.





По словам адвокатов, ни суд, ни следователи не исследовали папку, в которой находились деньги, на отпечатки Бегуна, а показания главных свидетелей обвинения — врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолия Мащицкого и руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева — не подтверждены экспертизой, в том числе расшифровками телефонных звонков и разговора между Бегуном, Мащицким и Сысоевым в ресторане "Мюнхен". И об отсутствии у Сысоева необходимого оборудования для получения лицензии".





«Уголовное дело против Бегуна было спровоцировано и сфабриковано. Максим Сысоев был лишь инструментом, чтобы подставить Михаила Бегуна. Его фирме, согласно закону, лицензия была не нужна», — подчеркивает адвокат Любовь Былина.