Дело Михаила Бегуна: прокурор требует восемь лет, защита — оправдать
В Ленинском районном суде продолжились судебные прения по делу экс-главы регионального МЧС Михаила Бегуна, которого обвиняют в получении взятки. Гособвинение запросило для экс-руководителя Михаила Бегуна восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,5 миллиона рублей. Сторона защиты настаивает на полной невиновности и просит оправдать Бегуна.
В ходе прений прокуратура также попросила суд на три года лишить Бегуна права занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и лишить его специального звания генерал-майора внутренней службы.
Максимальное наказание по статье «Получение взятки в крупном размере» – 12 лет лишения свободы.
В свою очередь в ходе сегодняшних прений адвокаты отметили, что у Михаила Бегуна не было возможности защищаться, как только он стал подозреваемым: к нему целые сутки не пускали адвокатов. Они смогли приступить к выполнению своих обязанностей только на следующий день после задержания, 25 июля.
По словам адвокатов, ни суд, ни следователи не исследовали папку, в которой находились деньги, на отпечатки Бегуна, а показания главных свидетелей обвинения — врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолия Мащицкого и руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева — не подтверждены экспертизой, в том числе расшифровками телефонных звонков и разговора между Бегуном, Мащицким и Сысоевым в ресторане "Мюнхен". И об отсутствии у Сысоева необходимого оборудования для получения лицензии".
«Уголовное дело против Бегуна было спровоцировано и сфабриковано. Максим Сысоев был лишь инструментом, чтобы подставить Михаила Бегуна. Его фирме, согласно закону, лицензия была не нужна», — подчеркивает адвокат Любовь Былина.
Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года и обвинили в получении взятки в 300 тысяч рублей от руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева. Эти деньги, по версии следователей, должны были пойти на оплату услуг адвокатов для коллег из Кемеровского МЧС. За взятку, как утверждают следователи, Михаил Бегун обещал помочь получить лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Это было поручено врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолию Мащицкому. Свою вину Михаил Бегун не признал, а также в ходе судебного заседания отказался отвечать на вопросы гособвинения и судьи.
Добавим, что в феврале 2018 года в отношении Михаила Бегуна открыто еще одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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